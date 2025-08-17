TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sambacı savunmacı: Vitao! Gözlemci gönderildi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UOL'ün haberine göre Galatasaray, Internacional'in savunma oyuncusu Vitao için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin gözlemcileri, Brezilya'ya giderek oyuncuyu Flamengo maçlarında takip edecek.

Aynı haberde birkaç gün önce oyuncu için resmi olmayan bir görüşme yapıldığı, sarı-kırmızılı yönetimin ise transferi somut bir teklife dönüştürmeyi değerlendirdiği belirtildi.

24 yaşındaki stoperin Avrupa'dan başka kulüplerin de radarında olduğu aktarıldı. Ancak şu ana kadar Vitao için resmi bir teklif yapılmadı.

