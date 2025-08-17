CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sambacı savunmacı: Vitao! Gözlemci gönderildi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sambacı savunmacı: Vitao! Gözlemci gönderildi

Savunma hattına transfer yapmak üzere harekete geçen Galatasaray, Brezilya ekibi Internacional’de forma giyen 24 yaşındaki stoper Vitao’yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu izlemek için Brezilya'ya temsilcilerini gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 23:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sambacı savunmacı: Vitao! Gözlemci gönderildi

UOL'ün haberine göre Galatasaray, Internacional'in savunma oyuncusu Vitao için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin gözlemcileri, Brezilya'ya giderek oyuncuyu Flamengo maçlarında takip edecek.

Aynı haberde birkaç gün önce oyuncu için resmi olmayan bir görüşme yapıldığı, sarı-kırmızılı yönetimin ise transferi somut bir teklife dönüştürmeyi değerlendirdiği belirtildi.

24 yaşındaki stoperin Avrupa'dan başka kulüplerin de radarında olduğu aktarıldı. Ancak şu ana kadar Vitao için resmi bir teklif yapılmadı.

İŞTE O HABER

Türk Telekom - REKLAM
Beşiktaş-Eyüpspor | CANLI
DİĞER
Burcu Kıratlı'dan samimi itiraflar: Aşk için şehir değiştirdim, kariyerime ara verdim!
Çanakkale'de zamanla yarış! Gelibolu'daki yangın Eceabat'a sıçradı! 57. Alay'a girişler yasak | 7 köy tahliye edildi
Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:52
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 21:27
Ivan Cedric attı! Van kazandı Ivan Cedric attı! Van kazandı 21:16
Sivas'ta kazanan yok! Sivas'ta kazanan yok! 21:12
Beşiktaş-Eyüpspor | CANLI Beşiktaş-Eyüpspor | CANLI 21:12
Solskjaer'den Jurasek açıklaması! Solskjaer'den Jurasek açıklaması! 20:53
Daha Eski
Altay'lı ManU Arsenal'e kayıp! Altay'lı ManU Arsenal'e kayıp! 20:28
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 19:43
G.Saray'da transfer tamam! İstanbul'a geliyor! G.Saray'da transfer tamam! İstanbul'a geliyor! 19:18
Berke Özer ilk maçında 3 gol yedi! Berke Özer ilk maçında 3 gol yedi! 18:51
Başakşehir-Kayserispor | CANLI Başakşehir-Kayserispor | CANLI 18:29
Konya'da kazanan ev sahibi! Konya'da kazanan ev sahibi! 18:27