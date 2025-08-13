CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo pazarlıkları! Monaco'nun talebi...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo pazarlıkları! Monaco'nun talebi...

Galatasaray'da hem stoper hem sağ bek oynayabilen Wilfried Singo için görüşmeler sürüyor. Son olarak Monaco'ya kiralama teklifi sunan ve ret cevabı alan sarı kırmızılı yönetim, Fildişili oyuncu için talep edilen o rakamda indirime gidilmesi için uğraşacak. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo pazarlıkları! Monaco'nun talebi...

Ederson'a yoğunlaşan Galatasaray, 1 numara transferini bitirir bitirmez savunmaya takviyeler yapacak. Frankowski'yi gönderen, Cuesta ve Nelsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, stoper ve sağ bek arıyor. Hem stoper hem sağ bek oynayabilen Wilfried Singo iki bölgeyi birden tamamladığı için listenin ilk sırasına yazıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo pazarlıkları! Monaco'nun talebi...

Sabah'ta yer alan habere göre Monaco ile temasa geçen Galatasaray'ın kiralama teklifi olumsuz sonuçlandı ve bonservis konusunda 30 milyon Euro cevabı alındı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo pazarlıkları! Monaco'nun talebi...

1 GÜNLÜK FARK

Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar Singo için masada olacak. Fransa'da 1 Eylül'de sona erecek transfer dönemini fırsata çevirmeye çalışacak Galatasaray cephesi, Singo için rakamları düşürmeye çalışacak.

