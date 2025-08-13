TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo pazarlıkları! Monaco'nun talebi...

Ederson'a yoğunlaşan Galatasaray, 1 numara transferini bitirir bitirmez savunmaya takviyeler yapacak. Frankowski'yi gönderen, Cuesta ve Nelsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, stoper ve sağ bek arıyor. Hem stoper hem sağ bek oynayabilen Wilfried Singo iki bölgeyi birden tamamladığı için listenin ilk sırasına yazıldı.