TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo pazarlıkları! Monaco'nun talebi...

Sabah'ta yer alan habere göre Monaco ile temasa geçen Galatasaray'ın kiralama teklifi olumsuz sonuçlandı ve bonservis konusunda 30 milyon Euro cevabı alındı.
1 GÜNLÜK FARK
Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar Singo için masada olacak. Fransa'da 1 Eylül'de sona erecek transfer dönemini fırsata çevirmeye çalışacak Galatasaray cephesi, Singo için rakamları düşürmeye çalışacak.
