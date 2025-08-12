CANLI SKOR ANA SAYFA
Gianluigi Donnarumma'dan PSG'ye veda! Galatasaray'ı ilgilendiren gelişme

Gianluigi Donnarumma'dan PSG'ye veda! Galatasaray'ı ilgilendiren gelişme

Galatasaray'ın kaleci transferi listesinde yer alan 26 yaşındaki İtalyan eldiven Gianluigi Donnarumma, kadro dışı kararının ardından PSG'ye veda etti. İşte o paylaşım... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 23:03
Gianluigi Donnarumma'dan PSG'ye veda! Galatasaray'ı ilgilendiren gelişme

PSG'de kadro dışı kaldığı açıklanan Gianluigi Donnarumma, Fransız ekibine sosyal medya üzerinden yayınladığı bir paylaşım ile veda etti. Fransız ekibinde Teknik Direktör Luis Enrique, olayla ilgili "Donnarumma, dünyanın en iyi kalecilerinden biri ama benim kararımla kadro dışı. Bunun sorumluluğu tamamen bana ait. Farklı bir kaleci istiyorum ve kararı ben verdim." açıklamasında bulundu.

İŞTE DONNARUMMA'NIN VEDASI

"Ne yazık ki, birisi artık grubun parçası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm.

Parc des Princes'te taraftarlara son bir kez gözlerinizin içine bakma ve gerektiği gibi veda etme fırsatım olmasını umuyorum. Eğer bu mümkün olmazsa, desteğinizin ve sevginizin benim için ne kadar önemli olduğunu bilmenizi isterim ve sizi asla unutmayacağım. Hep içimde, bana kendimi evimde hissettiren sizlerin, yaşattığınız tüm duyguların, büyülü gecelerin anısını taşıyacağım.

Bu kulüpte oynamak ve bu şehirde yaşamak büyük bir onurdu.

Teşekkürler, Paris."

