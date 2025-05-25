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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Muslera'ya veda!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Muslera'ya veda!

Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında sarı kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera duygusal anlar yaşadı. Muslera sahneye davet edilirken kullanılan sözler ve Uruguaylı futbolcunun hareketleri "Veda" olarak yorumlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 01:31
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Muslera'ya veda!

Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, Yenikapı'da düzenlenen kutlamalarında duygusal anlar yaşadı.

Muslera, kutlamalar için sahneye "Çok üzgünüz, onu çok özleyeceğiz." sözleriyle davet edildi.

Başarılı kaleci, kutlamalar sırasında dev ekranda gösterilen kendi kurtarışlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

ICARDI'DEN MUSLERA'YA ÇAĞRI

Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de Muslera'ya çağrıda bulunarak "Bu anlarda bir yıl daha." ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera ise mikrofonu eline aldığında "Bugün burada 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Bunun için buradayız. Başka bir şey için değil. Sizi çok seviyorum" sözlerini sarf etti.

"SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN"

Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar bu anlarda Muslera için hep bir ağızdan "Sen bizim her şeyimiz" tezahüratı yaptı.

Galatasaraylı oyuncular daha sonra Muslera'yı omuzlarına aldı ve havaya fırlattı.

"HER ZAMAN KALBİMİZDESİN"

Muslera için daha sonra, "Her zaman kalbimizde olacaksın. Kaptan. Lider. Rekortmen." ifadeleri kullanıldı.

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