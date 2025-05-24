Galatasaray'dan Okan Buruk’a zam! İşte yeni sözleşmenin detayları
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, üst üste üçüncü Süper Lig şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör Okan Buruk'a önemli bir jest yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon öncesinde Buruk ile yeni bir sözleşme imzalayarak yıllık maaşını 4.5 milyon Euro seviyesine yükseltmeyi planlıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Ayrıca Başkan Dursun Özbek'in görevde kalması halinde Buruk ile 2 yıllık yeni bir sözleşme yapılması da gündemde.
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