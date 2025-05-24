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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Okan Buruk’a zam! İşte yeni sözleşmenin detayları

Galatasaray'dan Okan Buruk’a zam! İşte yeni sözleşmenin detayları

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, üst üste üçüncü Süper Lig şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör Okan Buruk'a önemli bir jest yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon öncesinde Buruk ile yeni bir sözleşme imzalayarak yıllık maaşını 4.5 milyon Euro seviyesine yükseltmeyi planlıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:11
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Galatasaray'dan Okan Buruk’a zam! İşte yeni sözleşmenin detayları

Trendyol Süper Lig'de sezon bitmeden şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızını takan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un maaşında iyileştirmeye gidiyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk’a zam! İşte yeni sözleşmenin detayları

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, başarılı çalıştırıcının yıllık ücretine yaklaşık %50 oranında zam yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk’a zam! İşte yeni sözleşmenin detayları

Bu düzenlemeyle birlikte Okan Buruk'un yeni sezonda alacağı maaş 4.5 milyon Euro'ya yükselecek.

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