DİĞER
35 Milyon Euro
Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle birlikte yıldızını parlatan isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez gol sevinci yaşayan yıldız isim için menajerler aracılığı ile kulübe teklifler gelirken, sarı-kırmızılı yönetim, bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirledi.
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