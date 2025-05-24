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Haberler Galatasaray 35 Milyon Euro

35 Milyon Euro

Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle birlikte yıldızını parlatan isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez gol sevinci yaşayan yıldız isim için menajerler aracılığı ile kulübe teklifler gelirken, sarı-kırmızılı yönetim, bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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35 Milyon Euro
Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle birlikte yıldızını parlatan isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez gol sevinci yaşayan yıldız isim için menajerler aracılığı ile kulübe teklifler gelirken, sarı-kırmızılı yönetim, bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirledi. Devre arasında West Ham ve Nottingham Forest'tan 17 milyon euroluk teklif gelmiş ve yönetim bunu geri çevirmişti. İki İngiliz ekibi, yine Barış Alper için Galatasaray'a haber yolladı. Bu iki kulübün yanı sıra Bundesliga'dan iki kulübün de Barış için bilgi aldığı ortaya çıktı. Radyospor'a konuşan teknik direktör Kenan Koçak da bu durum hakkında bilgi verdi ve "Almanya'dan iki kulüp Barış'ı istiyor" dedi. Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Göztepe ile bugün oynanacak olan maçın kadrosuna almadı.
İşte Koç ile Yıldırım arasında konuşulanlar
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