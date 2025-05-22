Hareketli ara transfer

Ara transferde Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, stoper listesinde alt sıradaki adaylardan Carlos Cuesta'ya 8 milyon euro bonservis ödedi. Üçlü sistem düşünülerek Frankowski alındı. Ne Cuesta ne de Frankowski kalıcı olabildi... Ara transferin son günü gelen Eren Elmalı ve taraftarın alınması için baskı yaptığı Lemina'nın değeri sezonun final haftalarında ortaya çıkacaktı... Eren sol bekteki sorunu tamamen çözdü. Lemina sayesinde orta sahayı sağlama alan G.Saray hem daha az gol yemeye başladı hem de 8 numaraya geçen Torreira'nın golleri ile kritik maçlar kazandı. Yine dünyaca ünlü yıldız Alvaro Morata'nın gelmesi de herkesi heyecanlandırdı, İspanyol yıldız deneyimiyle takıma ciddi katkı yaptı.

AVRUPA LİSTESİNE TEPKİ

Galatasaray'da devre arasında geri dönen Mario Lemina'nın aslında ilk günlerinde bir kriz yaşandı. Sarı-kırmızılılar Avrupa'ya yazdıracağı iki isim için ince eleyip sık dokudu. Buruk'un yeni transferlerden Morata ve takım içinden Sallai'yi yazdırması tepki topladı. Morata ve Zaha yerine Rolland Sallai yazılıp, Lemina'nın Avrupa kadrosuna eklenmemiş olması 'Okan Buruk, Lemina'yı istemedi' yorumlarımı güçlendirdi. Avrupa'ya erken veda edip Lemina'nın ligdeki performansı ve özellikle Femerbahçe lig RAMS Park'ta golsüz biten derbide gösterdi performansı büyük alkış aldı. Okan Buruk, 'Lemina benim onayım ile alındı' açıklamasıyla tartışmaları bitirdi.

LEMİNA VE EREN'DEN KATKI

Ara transfer döneminde Alvaro Morata, kanatlardaki rotasyon eksikliği sebebiyle Ahmed Kutucu, sol bekte Ismail Jakobs'un devamlı sakatlanması sebebiyle Eren Elmalı, Jelert'in uyum sağlayamaması sebebiyle Frankowski ve Nelsson'un ayrılması sebebiyle Carlos Cuesta transfer edildi. Mario Lemina ise taraftarın uzun süren ısrarları sebebiyle kadroya katıldı. Lemina ve Eren şampiyonluğa doğrudan etki eden isimler oldu.

GÜNAY'A GÜVENDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda eldivenleri sadece Günay Güvenç'e teslim etti. Günay'la Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında zaferle ayrılan Galatasaray yine Günay'ın kaleyi koruduğu finalde Trabzonspor'u da net bir oyun ve farklı skorla 3-0 geçmesini bildi.