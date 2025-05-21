Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte İtalyanların transfer kararı!

ZANIOLO G.SARAY'A GERİ DÖNÜYOR La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Mor menekşeler, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Bu sezon Fiorentina'da 13 maça çıkan İtalyan yıldız, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.