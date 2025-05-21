Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte İtalyanların transfer kararı!
Ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralayan Galatasaray'a yıldız isimden haber geldi. İtalyan kulübü transfer kararını iletti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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ZANIOLO G.SARAY'A GERİ DÖNÜYOR
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Mor menekşeler, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Bu sezon Fiorentina'da 13 maça çıkan İtalyan yıldız, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
2027 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcu, 30 Haziran'da sarı kırmızılı kulübe geri dönecek.
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