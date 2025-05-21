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Haberler Galatasaray Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte İtalyanların transfer kararı!

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte İtalyanların transfer kararı!

Ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralayan Galatasaray'a yıldız isimden haber geldi. İtalyan kulübü transfer kararını iletti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 15:17
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Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte İtalyanların transfer kararı!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler kiralık oyunculara çevrildi.

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte İtalyanların transfer kararı!

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu sezon başında Atalanta'ya, ara transfer döneminde ise Fiorentina'ya kiralamıştı.

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte İtalyanların transfer kararı!

Fiorentina, 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Zaniolo hakkında transfer kararını verdi.

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte İtalyanların transfer kararı!

ZANIOLO G.SARAY'A GERİ DÖNÜYOR
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Mor menekşeler, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte İtalyanların transfer kararı!

Bu sezon Fiorentina'da 13 maça çıkan İtalyan yıldız, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi? İşte İtalyanların transfer kararı!

2027 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcu, 30 Haziran'da sarı kırmızılı kulübe geri dönecek.

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