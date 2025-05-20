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Haberler Galatasaray Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman ve nerede alacak? İşte detaylar...

Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman ve nerede alacak? İşte detaylar...

Süper Lig’de 2024-25 sezonunda ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın, şampiyonluk kupasını ne zaman ve nerede alacağı belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 10:46
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Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman ve nerede alacak? İşte detaylar...

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar sürüyor. Kayserispor maçının ardından şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını ise pazar günü alacak. Ligin 37'nci haftasında cumartesi günü İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu olacak sarı-kırmızılılar, maçın ardından İstanbul'a dönecek.

TFF'YE BAŞVURU BUGÜN

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı'da almak için bugün başvuruda bulunacak. TFF'nin de sarı-kırmızılı ekibin bu talebine sıcak baktığı öğrenilirken; Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kavuşacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya gidecek. Yenikapı'da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.

MAĞAZACILIKTA TÜRKİYE VE AVRUPA'DA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR RAKAMA İMZA ATTI

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Galatasaray Store'da 24 saatte toplam 200 bin adetin üstünde ürün satışı gerçekleştirildi. 5 yıldızlı birçok farklı ürünü satışa çıkartan sarı-kırmızılılar, 24 saatte 110 milyon TL'nin üstünde satış yaptı. Mağazacılık A.Ş'nin şampiyonluk ve 5 yıldızlı ürünler için çok iyi hazırlandığı, ürün çeşitliliğiyle taraftarları etkilediği görüldü.

Öte yandan 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak kutlamalarda büyük bir Galatasaray Store mağazası da taraftarların hizmetinde olacak. Sarı-kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk kupasının alınacağı günde buradaki mağazadan da büyük bir gelir bekliyor.

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