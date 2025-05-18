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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçından 1 puan alması halinde 2024/25 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyecek olan Galatasaray'da kutlamalar için hazırlıklar tamamlandı. Sarı-kırmızılıların takımda tutmak istediği Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen için de özel hazırlık yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 12:53
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Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

53 bin kapasiteli RAMS Park, bugün tarihi günlerinden birini yaşayacak.

Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

Taraftarların bilet bulabilmek için büyük çaba sarf ettiği müsabaka kapalı gişe oynanacak.

Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

25. şampiyonluğa hazırlanan Aslantepe'de 2 gündür aralıksız çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

Bellona Kayserispor maçında şampiyonluk ilan edilirse, 90 dakika biter bitmez kutlamalar başlayacak. 5. yıldıza özel ışıklandırma şovuyla görsel şölen gerçekleşecek.

Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekleyen sarıkırmızılı futbolseverler, şampiyonluk kadar attığı gollerle sezona damga vuran kiralık yıldızları Victor Osimhen için de hazırlık yaptı.

Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

KARİYERİNDE BÖYLE BİR SEVGİ İLE HİÇ KARŞILAŞMADI

Sabah'ın haberine göre, gelecek sezon da takımda kalmasını istedikleri Nijeryalı santrforu ikna etmeyi hedefleyen Galatasaraylı taraftarlar, özel pankartlar ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunacaklar.

Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra, "Dayanamıyorum o kadar sevgi gösteriyorlar ki bana. Böylesini daha önce hiç yaşamadım" diyen Osimhen'e, "Bizimle kal" mesajı verilecek.

Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

SAHNE KURULACAK, GÖKYÜZÜNE 5 YILDIZ YANSITILACAK

Bu arada şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda yapılacak kutlamanın programı belli oldu.

Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

1 saat sürecek etkinlikte 90 dakikanın bitiş düdüğü çalar çalmaz stat hoparlöründen Şampiyonlar Ligi müziği çalınacak.

Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak

Kulüp görevlileri hemen sahaya taşınabilir sahneyi kuracak. Bu sırada oyuncular 5 yıldızlı 25. şampiyonluk tişörtlerini giyecekler ve 5 yıldızlı bayraklarla tribünleri dolaşacaklar. Işıklandırma ile gökyüzüne 5 yıldız yansıtılacak.

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