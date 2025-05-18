Galatasaray'da Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçından 1 puan alması halinde 2024/25 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyecek olan Galatasaray'da kutlamalar için hazırlıklar tamamlandı. Sarı-kırmızılıların takımda tutmak istediği Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen için de özel hazırlık yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bellona Kayserispor maçında şampiyonluk ilan edilirse, 90 dakika biter bitmez kutlamalar başlayacak. 5. yıldıza özel ışıklandırma şovuyla görsel şölen gerçekleşecek.
Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekleyen sarıkırmızılı futbolseverler, şampiyonluk kadar attığı gollerle sezona damga vuran kiralık yıldızları Victor Osimhen için de hazırlık yaptı.
KARİYERİNDE BÖYLE BİR SEVGİ İLE HİÇ KARŞILAŞMADI
Sabah'ın haberine göre, gelecek sezon da takımda kalmasını istedikleri Nijeryalı santrforu ikna etmeyi hedefleyen Galatasaraylı taraftarlar, özel pankartlar ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunacaklar.
Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra, "Dayanamıyorum o kadar sevgi gösteriyorlar ki bana. Böylesini daha önce hiç yaşamadım" diyen Osimhen'e, "Bizimle kal" mesajı verilecek.
SAHNE KURULACAK, GÖKYÜZÜNE 5 YILDIZ YANSITILACAK
Bu arada şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda yapılacak kutlamanın programı belli oldu.
1 saat sürecek etkinlikte 90 dakikanın bitiş düdüğü çalar çalmaz stat hoparlöründen Şampiyonlar Ligi müziği çalınacak.
Kulüp görevlileri hemen sahaya taşınabilir sahneyi kuracak. Bu sırada oyuncular 5 yıldızlı 25. şampiyonluk tişörtlerini giyecekler ve 5 yıldızlı bayraklarla tribünleri dolaşacaklar. Işıklandırma ile gökyüzüne 5 yıldız yansıtılacak.
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