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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Bellona Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı!

Galatasaray-Bellona Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray-Bellona Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 12:21
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Galatasaray-Bellona Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlayacak..

Zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem pozisyonunda ise Fatih Tokail görev alacak.

Öte yandan kritik randevu öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem de açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Galatasaray - Bellona Kayserispor karşılaşmasının VAR'ı Özgür Yankaya oldu. AVAR'da ise Serkan Çimen bulunacak.

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