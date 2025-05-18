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Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Galatasaray'a tebrik: Sezon boyunca göğsümü gere gere...

Fatih Terim'den Galatasaray'a tebrik: Sezon boyunca göğsümü gere gere...

Fatih Terim, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gururlu sözler ile kutladı. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 21:29
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Fatih Terim'den Galatasaray'a tebrik: Sezon boyunca göğsümü gere gere...

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı kırmızılı kulübün efsane teknik direktörü Fatih Terim, tebrik paylaşımında bulundu. İşte o sözler...

"GÖĞSÜMÜ GERE GERE..."

"Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25.şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun…"

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