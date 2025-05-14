Zirve aşkına

Victor Osimhen, 2024-2025 sezonunu çifte kupa zaferiyle tamamlamak istiyor. Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da golleri, performansı, asistleri, mücadelesi, hırsı ve takıma yaptığı liderlikle ayakta alkışlanan Osimhen, bu akşam Trabzonspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ile 18 Mayıs Pazar akşamı Süper Lig'de yapılacak Kayserispor maçına odaklandı. Hem hakkında çıkan transfer haberlerine kulaklarını tıkayan hem de görüşmeleri tamamen ikinci plana bırakan Nijeryalı yıldız sadece şampiyonluklara kilitlendi.

JARDEL'İ GEÇECEK

Dünyaca ünlü forvet bir gol daha atarsa Mario Jardel'in 34 gollük rekorunu da geride bırakacak. Osimhen'in bu sezon 38 resmi maçta 33 golü bulunuyor. 8 de asisti olan 26 yaşındaki yıldız tüm kulvarlarda takımının en skorer ismi oldu. Öte yandan Osimhen, kariyer rekorunu da kırmayı başarmıştı. Napoli'de 2022-2023 sezonunda attığı 32 golle yakaladığı en iyi derecesini Galatasaray formasıyla bu sezon geride bırakan başarılı futbolcu, Napoli'den sonra Cimbom'da da şampiyonlukları hedefliyor.

HAKEMDEN MUTLU DEĞİLİZ

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, final hakemi Cihan Aydın'dan memnun olmadıklarını söyledi. Öztürk, "Trabzon da, biz de hakem atamasından mutlu değiliz. MHK hakemi seçiyor, kulüplere sormuyor. İnsanların aklında ne var, hangi tilkiler dönüyor bilemeyiz. Genç kardeşimizin gördüğünü çalmasını istiyoruz. VAR'ın da kimsenin hakkını yemeden bu işi bitirmesini bekliyoruz" diye aktardı. Metin Öztürk, "Önceki maç ölçü değil. İki takım için hayati bir maç. Tüm kupalara talibiz. Konsantrasyonumuz bu. Ligde de 3 finalimiz var" dedi.

FİNALE ÖZEL DOKUNUŞ

Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde oynanan maça göre kupa finalinde ilk 11'de sadece 2 değişiklik olacak. Kalede Muslera ile Günay arasında henüz karar verilmedi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Teknik Direktör Okan Buruk, finale de deneyimli eldivenle başlamayı düşünüyor. Ayrıca Eren Elmalı da sol bekte İsmail Jakobs yerine oynayacak.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde bu akşam Gaziantep'te Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım dev maça yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptıktan sonra Gaziantep'in yolunu tutan Galatasaray kampa girdi.