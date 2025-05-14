Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı ilk 11'leri

Sezon boyunca müthiş bir heyecana sahne olan 63. Ziraat Türkiye Kupası'nda perde kapanıyor. Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'ndaki finalde karşı karşıya geliyor.

Türk futbolunun iki dev takımı, tam 29 yıl aradan sonra kupa finalinde yeniden karşılaşacak. 23 kez final oynayan ve 18 kez ile kupayı en çok kazanan takım konumunda olan Cimbom, 5 yıllık hasreti noktalamak için sahaya çıkacak.

Lig şampiyonluğuna koşan Aslan'da tüm camia sezonu çifte kupa ile kapatmanın planlarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon finalde Beşiktaş'a kaybeden Trabzonspor ise 16. kez finalde mücadele edecek ve 10'uncu defa mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

KISA SÜREDE İKİNCİ DERBİ

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, sarı kırmızılılar ile bu kez Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 9 defa mutlu sona ulaşan Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.

JARDEL'İ GEÇECEK

Dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, bir gol daha atarsa Mario Jardel'in 34 gollük rekorunu da geride bırakacak. Osimhen'in bu sezon 38 resmi maçta 33 golü bulunuyor. 8 de asisti olan 26 yaşındaki yıldız tüm kulvarlarda takımının en skorer ismi oldu.

BANZA DERBİLERİ SEVİYOR

Karadeniz devinin ise gol yollarındaki en önemli güvencesi Simon Banza olacak. Süper Lig'de 29 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu forvet, rakip fileleri 19 kez havalandırarak gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer aldı. Banza, bu sezon büyük maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atma başarısı gösterdi.

FİNALE ÖZEL DOKUNUŞ

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Teknik Direktör Okan Buruk, finale de deneyimli eldivenle başlamayı düşünüyor. Ayrıca Eren Elmalı da sol bekte İsmail Jakobs yerine oynayacak.

HEDEF AVRUPA LİGİ

Tekke, kötü geçen sezonda bordo mavili taraftarlara bu kupayı armağan etmek amacında. Trabzonspor, kupayı kazanması halinde Avrupa biletini de cebine koyacak ve Avrupa Ligi'ne önümüzdeki sezon play-off aşamasından katılacak.

G.SARAY-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Malheiro, Mustafa, Ozan, Mendy, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Günay, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Eren, Lemine, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen