GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bundesliga ekibi Werder Bremen, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün performansından memnun kaldı. Alman kulübü, 26 yaşındaki sol beki gelecek sezon da takımda tutmak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Bunun yerine, sarı-kırmızılı yönetimle daha düşük bir bonservis bedeli üzerinden pazarlık yapmak istiyor.
Bremen'in hedefi, bu rakamı neredeyse yarı yarıya düşürmek.
Kulübe yakın kaynaklar, Werder Bremen'in oyuncuyla gelecek sezon için anlaşmaya vardığını belirtiyor.
Köhn'ün de Alman kulübünde kalmaya sıcak baktığı ve taraflar arasında prensip anlaşmasının sağlandığı ifade ediliyor.
Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Derrick Köhn, Werder Bremen formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray, Köhn'ü 2023-24 sezonu devre arasında Alman ekibi Hannover 96'dan 3.35 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Derrick Köhn'ün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.
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