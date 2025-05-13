GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Alman temsilcisi, sezon boyunca sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazanan 26 yaşındaki sol bek için yeni bir transfer planı hazırladı.

Alman basınından Kicker'ın haberine göre Werder Bremen, Galatasaray ile yapılan kiralık anlaşmada yer alan 5 milyon 125 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.