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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bundesliga ekibi Werder Bremen, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün performansından memnun kaldı. Alman kulübü, 26 yaşındaki sol beki gelecek sezon da takımda tutmak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 13:23
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ALP ÜLGENALP
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn'ü takımda tutmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Alman temsilcisi, sezon boyunca sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazanan 26 yaşındaki sol bek için yeni bir transfer planı hazırladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Alman basınından Kicker'ın haberine göre Werder Bremen, Galatasaray ile yapılan kiralık anlaşmada yer alan 5 milyon 125 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Bunun yerine, sarı-kırmızılı yönetimle daha düşük bir bonservis bedeli üzerinden pazarlık yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Bremen'in hedefi, bu rakamı neredeyse yarı yarıya düşürmek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Kulübe yakın kaynaklar, Werder Bremen'in oyuncuyla gelecek sezon için anlaşmaya vardığını belirtiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Köhn'ün de Alman kulübünde kalmaya sıcak baktığı ve taraflar arasında prensip anlaşmasının sağlandığı ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Derrick Köhn, Werder Bremen formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Werder Bremen’den Derrick Köhn hamlesi! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar mı?

Galatasaray, Köhn'ü 2023-24 sezonu devre arasında Alman ekibi Hannover 96'dan 3.35 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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