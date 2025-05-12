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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'in kararı için kritik tarih! Galatasaray'da kalacak mı?

TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'in kararı için kritik tarih! Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğine dair belirsizlik sürerken Nijeryalı golcünün kararını vereceği tarih belli oldu. Sarı kırmızılı yönetimin transferde kaderi, o maçların sonuçlarına bağlı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'in kararı için kritik tarih! Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'a imza attığı 4 Eylül 2024'ten bu yana Süper Lig'de kaderi değiştiren isim olarak görülen Victor Osimhen'in, sarı kırmızılı takımdaki geleceği soru işareti durumunda.

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TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'in kararı için kritik tarih! Galatasaray'da kalacak mı?

Nijeryalı yıldız için daha önce Nisan-Mayıs aylarında son karar açıklaması gelmesi beklenirken planlar değişti, Osimhen kararını 31 Mayıs sonrasına erteledi.

TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'in kararı için kritik tarih! Galatasaray'da kalacak mı?

26 yaşındaki oyuncu, kendisi ile ilgilenen takımların hem Avrupa kupalarındaki finalleri hem de liglerindeki sıralamalarına göre de geleceğini şekillendirecek.

TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'in kararı için kritik tarih! Galatasaray'da kalacak mı?

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi bileti, Tottenham finaline bağlı. PSG'nin transfer stratejisini, İnter maçı belirleyecek. Chelsea ve Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları, ligdeki son maçlarına göre belli olacak.

TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'in kararı için kritik tarih! Galatasaray'da kalacak mı?

SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre bu tablo netleşmeden Victor Osimhen'in Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz cevap vermeyeceği öğrenildi. Nijeryalı forvet, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekliflerle ise ilgilenmiyor.

TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'in kararı için kritik tarih! Galatasaray'da kalacak mı?

TARAFTARLAR KAMPANYA BAŞLATTI

Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'da kalması için "Bizimle kal Osimhen" etiketiyle bir kampanya başlattı. Kampanya, başladığı saat itibariyle rekor etkileşim aldı.

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