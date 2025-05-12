TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'in kararı için kritik tarih! Galatasaray'da kalacak mı?
Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğine dair belirsizlik sürerken Nijeryalı golcünün kararını vereceği tarih belli oldu. Sarı kırmızılı yönetimin transferde kaderi, o maçların sonuçlarına bağlı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi bileti, Tottenham finaline bağlı. PSG'nin transfer stratejisini, İnter maçı belirleyecek. Chelsea ve Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları, ligdeki son maçlarına göre belli olacak.
SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre bu tablo netleşmeden Victor Osimhen'in Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz cevap vermeyeceği öğrenildi. Nijeryalı forvet, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekliflerle ise ilgilenmiyor.
TARAFTARLAR KAMPANYA BAŞLATTI
Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'da kalması için "Bizimle kal Osimhen" etiketiyle bir kampanya başlattı. Kampanya, başladığı saat itibariyle rekor etkileşim aldı.
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