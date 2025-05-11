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Haberler Galatasaray Galatasaray-Unicaja Malaga | CANLI (FIBA Şampiyonlar Ligi / Final)

Galatasaray-Unicaja Malaga | CANLI (FIBA Şampiyonlar Ligi / Final)

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, final mücadelesinde Unicaja Malaga ile karşılaşıyor. Nefes kesen şampiyonluk mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 19:51
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Galatasaray-Unicaja Malaga | CANLI (FIBA Şampiyonlar Ligi / Final)

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Turnuvada şampiyon olan ilk Türk takımı olmak isteyen temsilcimiz Galatasaray, Unicaja Malaga ile karşılaşıyor.

Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

👉🏻GALATASARAY-UNİCAJA MALAGA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CİMBOM'UN FİNAL YOLU

Galatasaray, finale giden yolda turnuvada namağlup bir şekilde yarı finale yükselen La Laguna Tenerife'yi 90-80 mağlup etmişti. Unicaja Malaga ise AEK'i 71-65 yenerek final biletini kapmıştı.

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