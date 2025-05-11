Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi!

Galatasaray kontrolü alıyor, pozisyonlar yaratıyor, Osimhen bütün takımı ateşliyor, bu sefer de duran toptan Abdülkerim ile golü buluyor. Ardından yine garip şeyler oluyor.

Avrupa Şampiyonu İspanyol Milli Takımı'nın santrforu son 15 dakika oyuna giriyor o da gol atıyor. Bu tablo pek tabii ki dosta güven, düşmana kaygı verir. Galatasaray işi bitirdi. 3 maçta alacağı bir puan onları şampiyon yapacak.