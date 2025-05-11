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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi!

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu kritik mücadeleden Cimbom 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmayı ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 09:08
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Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi!

"Galatasaray çok tuhaf takım… Bazı oyuncuları kötü de oynasa diğerleri ortaya çıkıp maçı kurtarıveriyorlar. Bir devre çok kötü de oynasalar, bu sefer ortaya Muslera ya da kale direkleri çıkıp gol yememeyi başarıyorlar.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi!

Mesela ilk yarıya bakıyoruz, Galatasaray ilk 10 dakika dışında oynamadı. Trabzonspor'un çok ama çok önemli pozisyonları var. Direkten dönen topu var, ofsayt diye iptal edilen penaltısı var.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi!

Yine ilk yarıya bakıyoruz, üç oyuncu iyi değiller; Sara, Barış Alper ve Yunus eski günlerden uzak. İkinci yarı başlıyor, birden işin rengi değişiveriyor.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi!

Galatasaray kontrolü alıyor, pozisyonlar yaratıyor, Osimhen bütün takımı ateşliyor, bu sefer de duran toptan Abdülkerim ile golü buluyor. Ardından yine garip şeyler oluyor.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi!

Avrupa Şampiyonu İspanyol Milli Takımı'nın santrforu son 15 dakika oyuna giriyor o da gol atıyor. Bu tablo pek tabii ki dosta güven, düşmana kaygı verir. Galatasaray işi bitirdi. 3 maçta alacağı bir puan onları şampiyon yapacak.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi!

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan genel olarak iyiydi ama VAR protokolüne kesinlikle aykırı bir olay yaşandı. Muslera ceza alanı çizgisi hemen üstünde ya da dışında Visca'yı düşürdü. VAR, hakemi çağırdı. İlk tuhaflık şu; ofsayt varsa VAR, hakeme davet yapmaz, hakem kulaklığa gelen bilgiyle ofsayt diye golü iptal eder.

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