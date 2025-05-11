Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu kritik mücadeleden Cimbom 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmayı ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 09:08
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Galatasaray kontrolü alıyor, pozisyonlar yaratıyor, Osimhen bütün takımı ateşliyor, bu sefer de duran toptan Abdülkerim ile golü buluyor. Ardından yine garip şeyler oluyor.
Avrupa Şampiyonu İspanyol Milli Takımı'nın santrforu son 15 dakika oyuna giriyor o da gol atıyor. Bu tablo pek tabii ki dosta güven, düşmana kaygı verir. Galatasaray işi bitirdi. 3 maçta alacağı bir puan onları şampiyon yapacak.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan genel olarak iyiydi ama VAR protokolüne kesinlikle aykırı bir olay yaşandı. Muslera ceza alanı çizgisi hemen üstünde ya da dışında Visca'yı düşürdü. VAR, hakemi çağırdı. İlk tuhaflık şu; ofsayt varsa VAR, hakeme davet yapmaz, hakem kulaklığa gelen bilgiyle ofsayt diye golü iptal eder.
Hakemi monitöre çağırdı, Karaoğlan da ofsayt dedi. Fakat yarı otomatik sistemde arkadaki Abdülkerim'in konumu görünmüyor. Bir diğer tuhaflık madem ofsayt var, Muslera'nın kartı niye iptal olmadı. Çünkü aldığı teknik bir cezaydı."
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