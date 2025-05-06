Buruk’un hedefi 11

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in tüm şifrelerini çözdü. Başarılı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde 4. lig şampiyonluğuna çok yakın. Daha önce Başakşehir'in başında 2019-20 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, 2022-2023 sezonunda altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar kazandığı Galatasaray'ın başına geçti. Burada üst üste iki şampiyonluk yaşayan Buruk, üçüncüsüne ulaşmaya çok yaklaştı.

AMBARGO KOYDU

Son haftada 4 puan toplaması halinde teknik direktörlük kariyerindeki dördüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Buruk, oyunculuğunda da sayısız başarı elde etti. Futbolculuk döneminde de 7 kez Süper Lig şampiyonluğu gören Buruk, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek. Sahanın iki tarafından da kupalara ambargo koyan Buruk, G.Saray'ın başarısında en kritik isim oldu.