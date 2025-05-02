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Haberler Galatasaray Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Roland Sallai'nin son haftalardaki performansı ve Barış Alper'in cezasını tamamlamasının ardından Okan Buruk'un hangi ismi sahaya süreceği merak ediliyor. Zorlu maç öncesi sarı kırmızılıların muhtemel ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 18:41
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Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü Net Global Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Kırmızı-beyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

İLK YARIDAKİ MAÇIN GALİBİ GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-2 kazandı. Ligin 15. haftasında Sivas'ta yapılan müsabakanın 15. dakikasında 1 kişi eksik kalan, 25. dakikada ise 1-0 geri düşen Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un gollerini Garry Rodrigues ile Bekir Turaç Böke kaydetti.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

SAHASINDAKİ SON 15 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

SON 5 RESMİ MAÇI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 31 müsabakada 78 gol atarken 80 gollü Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Kalesinde 30 gol gören "Cimbom" bu alanda ise ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak ön plana çıktı.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

SAHASINDAKİ 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi. İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

BARIŞ ALPER YILMAZ DÖNÜYOR

Cezası nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor müsabakasıyla formasına kavuşacak. Barış Alper, kırmızı kart cezası nedeniyle TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ve ikas Eyüpspor ile oynanan Süper Lig maçlarında forma giyemedi.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 3 futbolcu, Net Global Sivasspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

OSIMHEN, KARİYER REKORU İÇİN SAHADA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamak için mücadele edecek. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı. Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ TORREIRA

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira son maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor. Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 4'ünde fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü 3 sezonundan birini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, kalan bölümde rekorunu kırmak için mücadele edecek.

Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

İŞTE G.SARAY MUHTEMEL 11'İ:

MUSLERA, ABDÜLKERİM, DAVINSON, EREN, FRANKOWSKI, TORREIRA, LEMINA, SARA, BARIŞ ALPER, YUNUS, OSIMHEN

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