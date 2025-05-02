Galatasaray'da tek hedef Sivasspor galibiyeti! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 31 müsabakada 78 gol atarken 80 gollü Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Kalesinde 30 gol gören "Cimbom" bu alanda ise ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak ön plana çıktı.