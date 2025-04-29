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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Son dakika Galatasaray haberi | Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni yabancı oyuncu düzenlemesi, Süper Lig kulüplerinde geniş yankı uyandırdı. Alınan karar sonrası Galatasaray yönetiminin konuyla ilgili adım attığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni uygulamaya ilişkin hamlesi futbol kamuoyunda merak konusu oldu. İşte gelişmenin ayrıntıları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 11:27
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Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni yabancı oyuncu kuralı, Süper Lig ekiplerinde tartışmaları beraberinde getirdi.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Yeni düzenlemeye göre, takımlar kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek; bunlardan en az 2'sinin ise 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olması şartı aranacak.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bu karar sonrası Galatasaray'ın harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Sarı-kırmızılılar, yeni uygulamanın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunacak.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Galatasaray yönetiminin, özellikle "sınırsız yabancı oyuncu" talebini gündeme getireceği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Öte yandan, bu konunun Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında da gündeme taşınması bekleniyor.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Galatasaray, hem bireysel başvuru yapacak hem de kulüpler düzeyinde destek arayacak.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Bilindiği üzere, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda şu anda 16 yabancı futbolcu bulunuyor.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…

Bu nedenle yeni kural, sarı-kırmızılıların kadro planlamasını doğrudan etkileyebilir.

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