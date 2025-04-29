Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! Yabancı kuralı için…
Son dakika Galatasaray haberi | Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni yabancı oyuncu düzenlemesi, Süper Lig kulüplerinde geniş yankı uyandırdı. Alınan karar sonrası Galatasaray yönetiminin konuyla ilgili adım attığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni uygulamaya ilişkin hamlesi futbol kamuoyunda merak konusu oldu. İşte gelişmenin ayrıntıları... (GS spor haberleri)
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Sarı-kırmızılılar, yeni uygulamanın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunacak.
Galatasaray yönetiminin, özellikle "sınırsız yabancı oyuncu" talebini gündeme getireceği ifade ediliyor.
Öte yandan, bu konunun Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında da gündeme taşınması bekleniyor.
Galatasaray, hem bireysel başvuru yapacak hem de kulüpler düzeyinde destek arayacak.
Bilindiği üzere, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda şu anda 16 yabancı futbolcu bulunuyor.
Bu nedenle yeni kural, sarı-kırmızılıların kadro planlamasını doğrudan etkileyebilir.
Yeni düzenlemeye göre, 2026–27 sezonundan itibaren ise kadrodaki en az 4 yabancı oyuncunun 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması zorunlu hale gelecek.
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