CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen: Morata için de mutluyum!

Galatasaray'da Victor Osimhen: Morata için de mutluyum!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 5-1'lik skorla ayrılırken Cimbom'da Victor Osimhen karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 23:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Victor Osimhen: Morata için de mutluyum!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmanın ardından Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ:

Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemliydi bu maçı kazanmak. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve onlara saygı duyuyoruz. İyi bir sezon geçirdiler. Daha fazla puana ihtiyacımız vardı. 1 gol ve 1 asistle katkı sağladığım için çok mutluyum. Morata için de mutluyum. Bu puanlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Galatasaray olarak kendimize odaklandık ve her maça ayrı bakıyoruz. Bir sonraki maça bakacağız.

G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro...
G.Saray farklı kazandı!
DİĞER
Süper Lig ateşini yaktılar! 1. Lig’de zirve yarışı ve küme hattı karıştı…
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Olumsuz durum var mı? Elazığ Valiliği ve AFAD açıkladı
Süper Lig'de güncel puan durumu!
Bellona Kayserispor evinde kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a evinde Aliağa çelmesi! G.Saray'a evinde Aliağa çelmesi! 22:57
Akgün: Sözleşme olayları... Akgün: Sözleşme olayları... 22:52
Kerem boş geçmedi! Benfica farklı kazandı Kerem boş geçmedi! Benfica farklı kazandı 22:06
Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! 21:41
Turan: Daha rekabetçi bir oyun isterdik Turan: Daha rekabetçi bir oyun isterdik 21:38
Sallai: En önemlisi takımın hedefi Sallai: En önemlisi takımın hedefi 21:32
Daha Eski
"Victor'a tahtına dikkat et dedim" "Victor'a tahtına dikkat et dedim" 21:26
Morata: G.Saray'da çok mutluyum Morata: G.Saray'da çok mutluyum 21:19
Kenan kızardı! Juve kazandı Kenan kızardı! Juve kazandı 21:18
Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! 21:11
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:05
G.Saray farklı kazandı! G.Saray farklı kazandı! 20:57