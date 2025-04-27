Galatasaray'da Victor Osimhen: Morata için de mutluyum!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmanın ardından Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ:

Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemliydi bu maçı kazanmak. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve onlara saygı duyuyoruz. İyi bir sezon geçirdiler. Daha fazla puana ihtiyacımız vardı. 1 gol ve 1 asistle katkı sağladığım için çok mutluyum. Morata için de mutluyum. Bu puanlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Galatasaray olarak kendimize odaklandık ve her maça ayrı bakıyoruz. Bir sonraki maça bakacağız.