Galatasaray'dan flaş Dries Mertens kararı! Mata'ya yapılan teklif gibi...
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens'in geleceği merak ediliyor... Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Belçikalı yıldız için karar verildi. Cimbom Mata'ya yaptığı teklifi Mertens'e de yapacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Habertürk Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yönetimi 10 numara bölgesi için Mertens'i hem maliyet hem de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda düşünmüyor.
İŞTE G.SARAY'IN TEKLİFİ
Sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldızın futbolu bırakma kararı alması halinde Juan Mata gibi Mertens'e de teknik heyete katılma teklifi yapacağı öğrenildi.
37 yaşındaki yıldızın, futbolu bırakarak ailesiyle vakit geçirmek istediği iddia edildi.
Galatasaray'da toplam 128 maça çıkan tecrübeli futbolcu 24 gol kaydetti.
DİĞER