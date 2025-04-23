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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Dries Mertens kararı! Mata'ya yapılan teklif gibi...

Galatasaray'dan flaş Dries Mertens kararı! Mata'ya yapılan teklif gibi...

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens'in geleceği merak ediliyor... Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Belçikalı yıldız için karar verildi. Cimbom Mata'ya yaptığı teklifi Mertens'e de yapacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 14:34
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Galatasaray'dan flaş Dries Mertens kararı! Mata'ya yapılan teklif gibi...

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği merak ediliyor.

Galatasaray'dan flaş Dries Mertens kararı! Mata'ya yapılan teklif gibi...

Sezonun ikinci yarısında formasından uzak kalan Belçikalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında oynanan Tümosan Konyaspor maçında 3 asistlik katkı sağlayarak takımının finale çıkmasında önemli bir katkı sağladı.

Galatasaray'dan flaş Dries Mertens kararı! Mata'ya yapılan teklif gibi...

Takımdan ayrılması gündemde olan Dries Mertens için karar verildi.

Galatasaray'dan flaş Dries Mertens kararı! Mata'ya yapılan teklif gibi...

Habertürk Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yönetimi 10 numara bölgesi için Mertens'i hem maliyet hem de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda düşünmüyor.

Galatasaray'dan flaş Dries Mertens kararı! Mata'ya yapılan teklif gibi...

İŞTE G.SARAY'IN TEKLİFİ

Sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldızın futbolu bırakma kararı alması halinde Juan Mata gibi Mertens'e de teknik heyete katılma teklifi yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş Dries Mertens kararı! Mata'ya yapılan teklif gibi...

37 yaşındaki yıldızın, futbolu bırakarak ailesiyle vakit geçirmek istediği iddia edildi.

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