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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray 2025/26 sezonu kombine yenileme fiyatlarını açıkladı

Galatasaray 2025/26 sezonu kombine yenileme fiyatlarını açıkladı

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, 2025-2026 futbol sezonu için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta geçerli olacak kombine yenileme fiyatlarını duyurdu. İşte o fiyatlar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 12:51
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Galatasaray 2025/26 sezonu kombine yenileme fiyatlarını açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüp, mevcut kombine sahiplerine öncelikli olarak tanınan yenileme döneminde uygulanacak fiyatları kamuoyuyla paylaştı.

Yenileme fiyatları, tribün konumuna göre farklılık gösteriyor. En yüksek fiyat 150.000 TL ile Batı Alt Tribün orta bloklarda yer alırken en uygun fiyat 19.500 TL ile kale arkası üst tribünlerde belirlendi.

2025-2026 KOMBİNE YENİLEME FİYATLARI

150.000 TL – Batı Alt Tribün (merkez)

115.000 TL – Doğu Alt Tribün (merkez)

95.000 TL – Doğu Alt ve Batı Alt yan bloklar

75.000 TL – Doğu Üst Tribün (merkez)

65.000 TL – Batı Üst Tribün (merkez)

50.000 TL – Doğu Üst ve Batı Üst yan bloklar

44.000 TL – Güney Alt Tribün (orta)

22.000 TL – Güney Alt yan bloklar

19.500 TL – Kuzey ve Güney Üst Tribün

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