GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen imzayı attı! Dış basında flaş transfer iddiası
Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yolundaki en önemli kozu Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı oyuncunun bonservisi için imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyorken dış basında yer alan bir haberde imzanın çoktan atıldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin footafrica.com'dan derlediği habere göre Osimhen, yeni sezonda formasını giyeceği takıma çoktan karar verdi.
Haberde; oyuncunun yakın çevresinden birinin basına aktardığı bilgiye göre Nijeryalı santrforun Premier Lig devi Manchester United'a imzayı çoktan attığını belirtildi.
Galatasaray forması ile 34 maçta 29 gol/6 asist katkısı sunarak taraftarların gönlüne taht kuran Nijeryalı yıldızın transfer süreci ve takımdaki geleceği merakla takip ediliyor.
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