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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen imzayı attı! Dış basında flaş transfer iddiası

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen imzayı attı! Dış basında flaş transfer iddiası

Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yolundaki en önemli kozu Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı oyuncunun bonservisi için imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyorken dış basında yer alan bir haberde imzanın çoktan atıldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 19:10
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen imzayı attı! Dış basında flaş transfer iddiası

Galatasaray, Victor Osimhen'in önemli katkılarıyla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşarken Nijeryalı oyuncu ile ilgili ortaya atılan iddia ile sarsıldı.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen imzayı attı! Dış basında flaş transfer iddiası

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak sarı kırmızılı renklere bağlanan yıldız golcünün sezon sonunda vereceği karar merak ediliyordu.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen imzayı attı! Dış basında flaş transfer iddiası

Florya yönetimi, oyuncunun bonservisini almak üzere bütün imkanlarını seferber etmeye hazır bir şekilde bekleyişini sürdürürken dış basında servis edilen bir haber sarı kırmızılı camiada büyük yankı buldu.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen imzayı attı! Dış basında flaş transfer iddiası

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin footafrica.com'dan derlediği habere göre Osimhen, yeni sezonda formasını giyeceği takıma çoktan karar verdi.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen imzayı attı! Dış basında flaş transfer iddiası

Haberde; oyuncunun yakın çevresinden birinin basına aktardığı bilgiye göre Nijeryalı santrforun Premier Lig devi Manchester United'a imzayı çoktan attığını belirtildi.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen imzayı attı! Dış basında flaş transfer iddiası

Galatasaray forması ile 34 maçta 29 gol/6 asist katkısı sunarak taraftarların gönlüne taht kuran Nijeryalı yıldızın transfer süreci ve takımdaki geleceği merakla takip ediliyor.

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