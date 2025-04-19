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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Galatasaray mevcut sezonu şampiyon tamamlayarak hem üst üste 3. kez mutlu sona ulaşmak hem de 5. yıldızı takmak isterken öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar hücum bölgesine muhakkak bir transfer yapmayı planlarken gündemine ise sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 11:01
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Sarı-kırmızılı ekip 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak puanını 77'ye çıkardı ve şampiyonluk yolunda kritik bir maçı daha kayıpsız geçmeyi başararak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Öte yandan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Cimbom'da Kasım ayında oynanan Tottenham maçında çapraz bağlarından sakatlık yaşayarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin nasıl döneceği halen belirsizliğini korurken, Osimhen'in de transfer durumu halen belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Aslan, bu doğrultuda hücum bölgesine muhakkak bir transfer yapmayı hedeflerken gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

CİMBOM'DAN BEKİR TURAÇ BÖKE HAMLESİ!

Galatasaray'ın Net Global Sivasspor'da forma giyen Bekir Turaç Böke'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Yeni Asır'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda İç Anadolu ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Güncel piyasa değeri 375 bin Euro olan Bekir Turaç Böke'nin Net Global Sivasspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Mevcut sezonda Sivasspor formasını 27 maçta giyen Böke, takımına 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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