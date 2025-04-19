Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek

Sarı-kırmızılı ekip 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak puanını 77'ye çıkardı ve şampiyonluk yolunda kritik bir maçı daha kayıpsız geçmeyi başararak liderliğini sürdürdü.