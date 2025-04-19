Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Forvet rotasyonu için gelecek
Galatasaray mevcut sezonu şampiyon tamamlayarak hem üst üste 3. kez mutlu sona ulaşmak hem de 5. yıldızı takmak isterken öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar hücum bölgesine muhakkak bir transfer yapmayı planlarken gündemine ise sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Cimbom'da Kasım ayında oynanan Tottenham maçında çapraz bağlarından sakatlık yaşayarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin nasıl döneceği halen belirsizliğini korurken, Osimhen'in de transfer durumu halen belirsizliğini koruyor.
Aslan, bu doğrultuda hücum bölgesine muhakkak bir transfer yapmayı hedeflerken gündemine ise sürpriz bir isim geldi.
CİMBOM'DAN BEKİR TURAÇ BÖKE HAMLESİ!
Galatasaray'ın Net Global Sivasspor'da forma giyen Bekir Turaç Böke'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda İç Anadolu ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 375 bin Euro olan Bekir Turaç Böke'nin Net Global Sivasspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunyor.
Mevcut sezonda Sivasspor formasını 27 maçta giyen Böke, takımına 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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