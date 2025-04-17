CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. 1 aylık sürenin ardından evinde taraftarıyla buluşmaya hazırlanan sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Son haftaların formda takımı Bodrum FK ise zorlu deplasmanda puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Okan Buruk haftanın açılış maçındaki kadrosunu belirledi. İşte Galatasaray'ın Sipay Bodrum FK maçı 11'i... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 10:03
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Galatasaray ile Sipay Bodrum FK 2. randevuda

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı yarın 2. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Bu sezon ligde sadece Beşiktaş'a yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Sahasındaki son 14 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Galatasaray'da 2 futbolcu Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak. Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Frankowski'nin cezası bitti

Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.En büyük gol umudu Osimhen

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

En büyük gol umudu Osimhen
Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.
Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Okan Buruk Bodrum FK maçının kadrosunu belirledi...
GALATASARAY: Muslera, Frankowski, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Osimhen

G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip!
F.Bahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Inter - Bayern Münih maçında gol düellosu! Real Madrid - Arsenal maçında şok skor...
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne "ihaleye fesat" operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişiye gözaltı kararı
Skriniar gerçeği ortaya çıktı! İşte transfer süreci
F.Bahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda? Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda? 09:49
Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda? 09:42
G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip! G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip! 09:36
Osimhen G.Saray'da kalacak mı? Gardi açıkladı Osimhen G.Saray'da kalacak mı? Gardi açıkladı 09:25
Skriniar gerçeği ortaya çıktı! İşte transfer süreci Skriniar gerçeği ortaya çıktı! İşte transfer süreci 09:06
Lazio - Bodo Glimt maçı hangi kanalda? Lazio - Bodo Glimt maçı hangi kanalda? 09:05
Daha Eski
Eintracht - Tottenham maçı hangi kanalda? Eintracht - Tottenham maçı hangi kanalda? 08:54
Bugünkü maçlar 17 Nisan Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 17 Nisan Perşembe 2025 08:21
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:34
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:24
R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! 00:21
Inter yarı finale yükseldi! Inter yarı finale yükseldi! 00:21