Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. 1 aylık sürenin ardından evinde taraftarıyla buluşmaya hazırlanan sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Son haftaların formda takımı Bodrum FK ise zorlu deplasmanda puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Okan Buruk haftanın açılış maçındaki kadrosunu belirledi. İşte Galatasaray'ın Sipay Bodrum FK maçı 11'i... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sahasındaki son 14 lig maçını kaybetmedi
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Galatasaray'da 2 futbolcu Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.
Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak. Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.
Frankowski'nin cezası bitti
Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.
Dört futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.En büyük gol umudu Osimhen
En büyük gol umudu Osimhen
Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.
Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.
Okan Buruk Bodrum FK maçının kadrosunu belirledi...
GALATASARAY: Muslera, Frankowski, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Osimhen
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