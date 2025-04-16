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Haberler Galatasaray Bodrum FK hazırlıkları

Bodrum FK hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Bodrum FK ile 18 Nisan Cuma günü sahasında karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Bodrum FK hazırlıkları
Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Bodrum FK ile 18 Nisan Cuma günü sahasında karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
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