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Bodrum FK hazırlıkları
Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Bodrum FK ile 18 Nisan Cuma günü sahasında karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
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