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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Reeder Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Ahmet Çakar'dan Reeder Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmayı usta yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 09:42
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Ahmet Çakar'dan Reeder Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Samsunspor deplasmanı kağıt üzerinde zor görünüyordu. Mücadele öncesinde tüm otoriteler Galatasaray'ın zorlanacağını söylerken maça baktığımızda hiç de öyle olmadı. G.Saray her ne kadar tempoyu düşük tutsa da hemen hemen istediği her şeyi yaptı.

Ahmet Çakar'dan Reeder Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Maçın hemen başında Yunus, ceza alanı içindeki karambolde önüne düşen topa çok iyi vurdu. Zaten markaj altında değildi, kendine özgü tekniğiyle takımını öne geçirdi. Bundan sonra Samsunspor kontrataklarla çabuk çıksa da tüm kontrol yine Galatasaray'ın elindeydi.

Ahmet Çakar'dan Reeder Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Özellikle orta sahada Lemina, Torreira ve Sara, iki yönlü de iyi işler yaptılar. Barış ve Yunus da onlara yardımcı olunca düşük tempolu maçta Galatasaray hakimiyetini sağladı. İkinci yarının hemen başında da Osimhen ile skoru perçinledi ve 3 puanı alıp zor bir deplasmandan daha rahat bir şekilde evine döndü. Galatasaray'ın dinlenmiş olması çok önemli.

Ahmet Çakar'dan Reeder Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Geçen hafta bay geçtiler, diriydiler ve istedikleri her şeyi yaptılar. Zirve yarışında çok önemli bir galibiyeti daha almayı başardılar. Maçın hakemi Ozan Ergün, ufak tefek hatalar yaptı. Özellikle ikinci yarıda Sallai'nin dirseğini kaçırdı. Ama tüm bunlara rağmen bence şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi.

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