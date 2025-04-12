Ahmet Çakar'dan Reeder Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası flaş hakem yorumu!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmayı usta yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...
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Geçen hafta bay geçtiler, diriydiler ve istedikleri her şeyi yaptılar. Zirve yarışında çok önemli bir galibiyeti daha almayı başardılar. Maçın hakemi Ozan Ergün, ufak tefek hatalar yaptı. Özellikle ikinci yarıda Sallai'nin dirseğini kaçırdı. Ama tüm bunlara rağmen bence şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi.
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