Ahmet Çakar'dan Reeder Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Samsunspor deplasmanı kağıt üzerinde zor görünüyordu. Mücadele öncesinde tüm otoriteler Galatasaray'ın zorlanacağını söylerken maça baktığımızda hiç de öyle olmadı. G.Saray her ne kadar tempoyu düşük tutsa da hemen hemen istediği her şeyi yaptı.

Özellikle orta sahada Lemina, Torreira ve Sara, iki yönlü de iyi işler yaptılar. Barış ve Yunus da onlara yardımcı olunca düşük tempolu maçta Galatasaray hakimiyetini sağladı. İkinci yarının hemen başında da Osimhen ile skoru perçinledi ve 3 puanı alıp zor bir deplasmandan daha rahat bir şekilde evine döndü. Galatasaray'ın dinlenmiş olması çok önemli.