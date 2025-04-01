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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert ile ilgili şok gerçek!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert ile ilgili şok gerçek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon yapılan bazı transferler taraftarların büyük tepkisini çekti. Cimbom'da bu isimlerden birisi de Elias Jelert olurken Danimarkalı futbolcuyla ilgili ortaya çıkan o gerçek, gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 13:20
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert ile ilgili şok gerçek!

Galatasaray bu sezonu Okan Buruk yönetiminde çifte kupayla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert ile ilgili şok gerçek!

Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda kadroya pek çok isim dahil oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert ile ilgili şok gerçek!

Galatasaray'a sezon başında dahil olan Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile ilgili ortaya çıkan o gerçek ise gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert ile ilgili şok gerçek!

Kopenhag'dan 9 milyon Euro karşılığı alınan ve kendisine bir sezon için 900 bin EURO maaş ödenen genç sağ bek, cep yaktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert ile ilgili şok gerçek!

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre şu ana kadar 19 maçta 481 dakika sahada kalan 21 yaşındaki ismin bonservis yıllık ücreti kıyaslandığında dakikası 20.5 bin Euro'ya (85 bin TL) denk geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert ile ilgili şok gerçek!

Haziran 2029'a kadar mukavelesi bulunan ve genelde Okan Buruk'un yanında oturan Danimarkalı futbolcunun gelecek sezonki durumunun ne olacağı ise merak konusu haline geldi.

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