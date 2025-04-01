Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti
Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, büyük beklentilerle transfer edilen yıldız futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 13:13 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 13:29
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Yeni sezon öncesi birçok yıldız takviyesi yapması beklenen Galatasaray, kadroda düşünmediği isimlerle de vedalaşacak.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılıkların gerçekleşeceği sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık yolda.
SALLAI YOLCU
Galatasaray'ın hayal kırıklığı oluşturan transferlerinden Roland Sallai'ye talip var.
FREIBURG İSTİYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Freiburg'tan 6 milyon Euro'ya alınan Macar kanat oyuncusunun bazı Alman ekiplerinin yakın takibinde olduğu öğrenildi.
Henüz asist yapamayan ve üç golü bulunan kanat oyuncusu için yönetimin planı, alınan fiyata yakın bir teklif olması durumunda elden çıkarmak...
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu da uygun bir olması durumunda satışı yönünde.
Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Macar oyuncu, kariyerinin 6 sezonunu Almanya Bundesliga'da geçirdi.
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