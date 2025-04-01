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Haberler Galatasaray Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, büyük beklentilerle transfer edilen yıldız futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 13:13 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 13:29
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Lig ve kupada mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Sezonu zirvede tamamlayarak üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Şampiyon olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı amaçlayan Cimbom, transferlerini de bu doğrultuda şekillendirecek.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Yeni sezon öncesi birçok yıldız takviyesi yapması beklenen Galatasaray, kadroda düşünmediği isimlerle de vedalaşacak.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılıkların gerçekleşeceği sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık yolda.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

SALLAI YOLCU

Galatasaray'ın hayal kırıklığı oluşturan transferlerinden Roland Sallai'ye talip var.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

FREIBURG İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Freiburg'tan 6 milyon Euro'ya alınan Macar kanat oyuncusunun bazı Alman ekiplerinin yakın takibinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Henüz asist yapamayan ve üç golü bulunan kanat oyuncusu için yönetimin planı, alınan fiyata yakın bir teklif olması durumunda elden çıkarmak...

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu da uygun bir olması durumunda satışı yönünde.

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