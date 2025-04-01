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Haberler Galatasaray Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele öncesi nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi Okan Buruk'un muhtemel 11'i ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 09:45
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Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktörü Okan Buruk önderliğinde bu zorlu mücadeleden mutlaka tur atlayan taraf olmak istiyor. Sezon sonu çifte kupa sevinci yaşamak isteyen Galatasaray için karşılaşma çok büyük önem arz ediyor. Mücadele öncesi Okan Buruk'un derbide sahaya süreceği muhtemel ilk 11'i ise gün yüzüne çıktı.

Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

İŞTE GALATASARAY'IN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

1- FERNANDO MUSLERA

Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

2- KAAN AYHAN

Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

3- DAVINSON SANCHEZ

Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

4- ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

5- EREN ELMALI

Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

6- MARIO LEMINA

Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

7- LUCAS TORREIRA

Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

8- BARIŞ ALPER YILMAZ

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