Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktörü Okan Buruk önderliğinde bu zorlu mücadeleden mutlaka tur atlayan taraf olmak istiyor. Sezon sonu çifte kupa sevinci yaşamak isteyen Galatasaray için karşılaşma çok büyük önem arz ediyor. Mücadele öncesi Okan Buruk'un derbide sahaya süreceği muhtemel ilk 11'i ise gün yüzüne çıktı.