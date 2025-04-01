Galatasaray Kadıköy'de turlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı 11'i
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele öncesi nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi Okan Buruk'un muhtemel 11'i ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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3- DAVINSON SANCHEZ
4- ABDÜLKERİM BARDAKCI
5- EREN ELMALI
6- MARIO LEMINA
7- LUCAS TORREIRA
8- BARIŞ ALPER YILMAZ
9- DRIES MERTENS
10- YUNUS AKGÜN
11- VICTOR OSIMHEN
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