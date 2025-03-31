TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni lideri Christian Eriksen! Mertens'in yerine gelecek
Sezon sonunda Dries Mertens ile vedalaşacak olan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, Manchester United'da forma giyen ve liderlik becerileri ile dikkat çeken Christian Eriksen'i gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Sezon sonunda Manchester United ile kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Eriksen, bu sezon 27 resmi maça çıkarken 4 gol attı, 4 asist yaptı ve bin 436 dakika süre aldı.
Yıldız futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro.
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