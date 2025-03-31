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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni lideri Christian Eriksen! Mertens'in yerine gelecek

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni lideri Christian Eriksen! Mertens'in yerine gelecek

Sezon sonunda Dries Mertens ile vedalaşacak olan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, Manchester United'da forma giyen ve liderlik becerileri ile dikkat çeken Christian Eriksen'i gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni lideri Christian Eriksen! Mertens'in yerine gelecek

Galatasaray'da yeni sezon öncesi planlamalar yapılırken önemli bir isim dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens'in ayrılacak olmasından dolayı saha içi liderliği üstlenebilecek bir yıldız öne çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni lideri Christian Eriksen! Mertens'in yerine gelecek

İngiliz basınında yer alan haberlerde; sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen Christian Eriksen'in adının Galatasaray'la anıldığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni lideri Christian Eriksen! Mertens'in yerine gelecek

Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcunun liderlik özellikleri ve Mertens'in yerini doldurabilecek kalitede olmasından dolayı böyle bir tercih yapacağı dile getirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni lideri Christian Eriksen! Mertens'in yerine gelecek

Sezon sonunda Manchester United ile kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Eriksen, bu sezon 27 resmi maça çıkarken 4 gol attı, 4 asist yaptı ve bin 436 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni lideri Christian Eriksen! Mertens'in yerine gelecek

Yıldız futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro.

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