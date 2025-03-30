Cimbom'un yıldızına sert eleştiri: "G.Saray'daki raf ömrünü tamamlamış!"

Tribün atmosferinden etkilenmedi. Kritik pozisyonları iyi çözdü. Yardımcıları ile uyumu da çok iyiydi Yasin Kol'un. VAR Odası ile etkileşimi de mükemmeldi. VAR monitöründen izleyerek verdiği iki kırmızı kart da doğruydu. Türk futbolunun işte böyle yürekli hakemlere ihtiyacı var.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu da MHK'yi de Yasin Kol tercihi nedeniyle tebrik ediyorum. Beşiktaş yönetimi, bu maça yabancı hakem istedi. Demek ki sahada savaşırsan, maçı iyi bir hakem yönetirse emeğin asla heba olmaz. Kazanan sen olursun! Türk hakemle de kazandın işte! Ama aslanlar gibi maç yöneten bir Türk hakemle kazandın!