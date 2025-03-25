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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Dries Mertens'in önünde 3 yol var!

Galatasaray'da Dries Mertens'in önünde 3 yol var!

Galatasaray'da sezon sonu takıma veda edeceği konuşulan Dries Mertens'in geleceği adına yaptığı 3 plan ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun geleceği vereceği karara göre şekillenecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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Galatasaray'da Dries Mertens'in önünde 3 yol var!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. 37 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktıktan sonraki hayatı için kendisine 3 formül belirledi. Mertens ilk olarak yardımcı antrenör olarak Okan Buruk'un teknik ekibine dahil olup burada teknik adamlık için tecrübe kazanmak istiyor. Belçikalı futbolcunun ikinci hedefi ise transfer komitesinde görev almak.

Galatasaray'da Dries Mertens'in önünde 3 yol var!

Takvim'de yer alan habere göre Mertens, bağlantılarını da kullanıp Sarı-Kırmızılı takıma yeni yetenekler kazandırabilmeyi hedefliyor. 37 yaşındaki deneyimli oyuncunun futbolu bıraktıktan sonraki son planı ise kendi adıyla Dünya'da Galatasaray futbol okulları açmak.

Galatasaray'da Dries Mertens'in önünde 3 yol var!

23 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Mertens söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

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