Galatasaray'da Dries Mertens'in önünde 3 yol var!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. 37 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktıktan sonraki hayatı için kendisine 3 formül belirledi. Mertens ilk olarak yardımcı antrenör olarak Okan Buruk'un teknik ekibine dahil olup burada teknik adamlık için tecrübe kazanmak istiyor. Belçikalı futbolcunun ikinci hedefi ise transfer komitesinde görev almak.
Takvim'de yer alan habere göre Mertens, bağlantılarını da kullanıp Sarı-Kırmızılı takıma yeni yetenekler kazandırabilmeyi hedefliyor. 37 yaşındaki deneyimli oyuncunun futbolu bıraktıktan sonraki son planı ise kendi adıyla Dünya'da Galatasaray futbol okulları açmak.
23 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Mertens söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 18 asistlik performans sergiledi.
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