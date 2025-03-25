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Haberler Galatasaray Davinson Sanchez Kolombiya kadrosundan çıkarıldı! Sağlık durumu nasıl?

Davinson Sanchez Kolombiya kadrosundan çıkarıldı! Sağlık durumu nasıl?

Son dakika Galatasaray haberi | Kolombiya Futbol Federasyonu, Brezilya ile oynanan maçta sakatlanan Davinson Sánchez'in kadrodan çıkarıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 12:14
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Davinson Sanchez Kolombiya kadrosundan çıkarıldı! Sağlık durumu nasıl?

Kolombiya Futbol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sağlık durumunun iyi olduğunu ancak kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Davinson Sanchez Kolombiya kadrosundan çıkarıldı! Sağlık durumu nasıl?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı karşılaşmada Alisson ile çarpışarak oyuna devam edemeyen tecrübeli stoperin sağlık kontrollerinin normal çıktığı belirtildi.

Davinson Sanchez Kolombiya kadrosundan çıkarıldı! Sağlık durumu nasıl?

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, "Sanchez'in sağlık durumu iyiye gitse de teknik ekip tarafından Paraguay maçında forma giymemesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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