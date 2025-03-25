Davinson Sanchez Kolombiya kadrosundan çıkarıldı! Sağlık durumu nasıl?

Kolombiya Futbol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sağlık durumunun iyi olduğunu ancak kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı karşılaşmada Alisson ile çarpışarak oyuna devam edemeyen tecrübeli stoperin sağlık kontrollerinin normal çıktığı belirtildi.