Davinson Sanchez Kolombiya kadrosundan çıkarıldı! Sağlık durumu nasıl?
Son dakika Galatasaray haberi | Kolombiya Futbol Federasyonu, Brezilya ile oynanan maçta sakatlanan Davinson Sánchez'in kadrodan çıkarıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
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Sakatlığına rağmen dünkü antrenmana katılan Davinson Sanchez, tedbir amaçlı olarak kadrodan çıkarıldı.
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