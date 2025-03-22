GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Manchester United ve Chelsea...
Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Nijerya'nın Ruanda'yı 2-0 yendiği maçta 2 gol atan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından Manchester United mı, Chelsea mi? sorusu karşısında ne yapacağını şaşırdı. İşte detaylar...
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Bu takımların başında ise Manchester United ve Chelsea geliyordu.
TEPKİSİ GÜNDEM OLDU!
Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Osimhen, milli takım kampında çok konuşulacak bir olaya imza attı.
Osimhen, Ruanda maçının ardından kendisine gelen "Chelsea mi, Manchester United mı?" sorusuna verdiği tepkiyle gündem oldu.
Osimhen kendisine gelen sorunun ardından gülerek "Sus" işareti yaptığı ve herhangi bir yanıt vermedi.
BU SEZON 26 GOL ATTI!
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı.
Dünyaca ünlü yıldız bu karşılaşmalarda 26 gol ve 5 asistle oynadı.
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