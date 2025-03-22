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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Manchester United ve Chelsea...

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Manchester United ve Chelsea...

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Nijerya'nın Ruanda'yı 2-0 yendiği maçta 2 gol atan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından Manchester United mı, Chelsea mi? sorusu karşısında ne yapacağını şaşırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 12:30
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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Manchester United ve Chelsea...

Nijerya, Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Ruanda'yı 2-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Manchester United ve Chelsea...

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2) kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Manchester United ve Chelsea...

Öte yandan Galatasaray'ın yeni sezonda bonservisini almak istediği dünyaca ünlü forvetin adı birçok önemli kulüple geçiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Manchester United ve Chelsea...

Bu takımların başında ise Manchester United ve Chelsea geliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Manchester United ve Chelsea...

TEPKİSİ GÜNDEM OLDU!

Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Osimhen, milli takım kampında çok konuşulacak bir olaya imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Manchester United ve Chelsea...

Osimhen, Ruanda maçının ardından kendisine gelen "Chelsea mi, Manchester United mı?" sorusuna verdiği tepkiyle gündem oldu.

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