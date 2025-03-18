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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için planlamalar sürüyor. Sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti. Cimbom ezeli rakibiyle sözleşmesi sona erecek yıldız isme kancayı taktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 10:34 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 10:41
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

Ligde üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Antalyaspor galibiyetiyle birlikte maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

Yarışta son düzlüğe giren sarı kırmızılılarda diğer yandan gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan yönetim sağ bek için sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

Yeni Asır'da yer alan habere göre Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi- Samuel için yeniden harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Nijeryalı yıldız için Galatasaray yönetimi devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Nijeryalı sağ bekin görüşmeleri sonlandırdığı ve yaz transfer döneminde boşa çıkacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olacak oyuncu için şimdiden kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

Öte yandan Osayi Samuel için Arabistan'dan da teklifler geldiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel'in Galatasaray'a transferi sürpriz sayılmayacağı da kaydedildi.

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