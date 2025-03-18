TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Fenerbahçeli yıldıza kanca
Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için planlamalar sürüyor. Sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti. Cimbom ezeli rakibiyle sözleşmesi sona erecek yıldız isme kancayı taktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 10:34 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 10:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi- Samuel için yeniden harekete geçti.
Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Nijeryalı yıldız için Galatasaray yönetimi devreye girdi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Nijeryalı sağ bekin görüşmeleri sonlandırdığı ve yaz transfer döneminde boşa çıkacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olacak oyuncu için şimdiden kolları sıvadı.
Öte yandan Osayi Samuel için Arabistan'dan da teklifler geldiği belirtildi.
2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel'in Galatasaray'a transferi sürpriz sayılmayacağı da kaydedildi.
DİĞER