Aslan'ın önü açıldı

Haftayı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından morallendi. Ezeli rakibinin yaşadığı kayıpla zirvede farkı açan sarı- kırmızılılar, şampiyonluk yarışında da büyük avantaj elde etti. Adım adım 25'inci şampiyonluğa giden Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin yaşadığı bu kayıpla da önü iyiden iyiye açıldı.

Aslan kalan 9 karşılaşmayı minimum kayıpla kapatmanın ve sezon sonunda üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürmenin planlarını yapıyor. Yönetim, kalan haftalarda Kemerburgaz'a çıkarma yapacak ve hem teknik heyeti hem de futbolcuları motive edecek. Yönetim, 5'inci yıldızı takan ilk takım olmak istiyor.