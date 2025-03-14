GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın dinamosu olan Lucas Torreira'nın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Uruguaylı yıldız için Boca Juniors'ın ciddi bir ilgisi bulunuyor. Torreira'nın menajeri transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ
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MENAJERİ KONUŞTU
BOCA İDDİASINI YALANLADI
Torreira Galatasaray için hala önemli bir futbolcu ve yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum" ifadesini kullandı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 29 yaşındaki Torreira, 3204 dakika sahada kaldı.
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