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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın dinamosu olan Lucas Torreira'nın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Uruguaylı yıldız için Boca Juniors'ın ciddi bir ilgisi bulunuyor. Torreira'nın menajeri transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 14:09
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Galatasaray'da Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira'nın adı bir süredir transfer dedikodularına karışıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

MENAJERİ KONUŞTU

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin son durumu hakkında menajeri açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur bu süreçle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

BOCA İDDİASINI YALANLADI

Torreira Galatasaray için hala önemli bir futbolcu ve yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum" ifadesini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 29 yaşındaki Torreira, 3204 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

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