Galatasaray Mart Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı dün gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, şampiyonluğa yürüdüklerine vurgu yaparak, "Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten, çekinmiyorlar. Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız" yorumunda bulundu.

İYİLER SAHADA KAZANACAK

Başkan Özbek, "Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunma zorunda bırakmasın" diye vurguladı. Galatasaray Başkanı, "Her zaman söylediğimiz gibi; iyiler yine sahada kazanacaktır. Kimse merak etmesin, sizlerin desteğiyle yine iyiler kazanacak. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak. Bütün imkanlarımızla Galatasaray'ı daha güzel günlere taşımak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Başkan Dursun Özbek, kulübün finansal yapısı için detaylıca bilgiler vererek, "UEFA tarafından hazırlanan Avrupa kulüpleri finans ve yatırım raporunda, Galatasaray önemli başarılara ulaşarak hem Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu gösteriyor hem de Avrupa'nın büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA MARKASI G.SARAY

Başta Kemerburgaz Tesisleri olmak üzere tesisleşme konusunda ciddi adımlar attıklarını kaydeden Başkan Özbek, "Galatasaray 120 yılda ağabeylerimiz sayesinde, bir dünya markası olma konumuna getirilmiş. Biz de tesisleşmeyi tamamlayalım. Galatasaray bir dünya markası. Ona yakışır şekilde tesislerinin olması gerekiyor" diye aktardı.

KEMERBURGAZ TANITIMI YAPILDI

Sarı kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin tanıtımı yapıldı. Futbol A takımının antrenmanlarına başladığı yeni tesislerin detaylı bir video tanıtımı gerçekleşti. Video içerisinde Galatasaray Futbol Akademisi ve yapılan sahalar da anlatıldı.

1 MİLYONA YAKLAŞTI

Galatasaray, forma satışlarının an itibarıyla 670 bini geçtiğini açıkladı. Dursun Özbek: "Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor" dedi.

710 MİLYON TL

Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu: "Genel yönetim giderlerimiz 169 milyon, pazarlama satış giderlerimiz 309 milyon zarar olarak, eksi gider olarak, kur farklarında 282 milyon gider olarak, 664 milyonluk negatif rakam elde edilmiştir. Ancak bu dönem 710 milyon TL'lik kar elde edilmiştir."

AVRUPA'DA İLK 10'DA

Başkan Dursun Özbek: "2019 yılında 25 milyon euro olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 milyon euro seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarı tablo, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor" ifadelerini kullandı.