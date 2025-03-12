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Haberler Galatasaray Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 18:14
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Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Mehmet Cibara ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, divan kurulunun her ay toplanmasının övünç kaynağı olduğunu belirterek, "Kemerburgaz Tesisleri'nde futbol aklına ihtiyaç olduğu söylendi. Elbette var. Birçok branşta ihtiyaç var. Galatasaray, başkanlıkla yönetiliyor. En önemli ekonomik noktamız da futbol. Galatasaray'ın futbol aklı her zaman seçilmiş başkandır. Bu şampiyonluklar başkana yazar. Bundan önceki başarısızlıklar da o dönemin başkanına yazar. Takımın teknik direktörü ve gözlemci ekibi, ihtiyaçları tespit eder. Futbolcu listeleri verilir. Sonrasında futbolcuların takımlarıyla ve menajerleriyle bütçe çerçevesinde görüşülür. İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş'in kendi kendine hareket edecek yetkisi yok. Büyük haksızlıklara uğruyorlar. Ailelerine de inanılmaz hakaretler ediliyor. Buna rağmen Galatasaray aşkıyla görevlerine devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ise geçen divan kurulundaki bir konuşmacının söylediklerinin kendisini ve voleybolcuları üzdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Onun sözlerini kınıyoruz. Voleybolcularımız, onun sözleriyle ilgili serzenişte bulundu. Nedim Özbey hocamız, milli takımda senelerce başantrenörlük yaptı. Ataman Güneyligil de aynı şekilde milli takımda büyük başarılar elde etti. Konuşmacı, bu hocalar hakkında yersiz ve çirkin konuşmalar yaptı. Bu hocaların yaptığı hizmetler, o sözleri hak etmedi. Burada yanlış bilgi vermek divan üyeliğine yakışmıyor. Kalkıp çarpıp rakamlarla herkese yanlış bilgi vermek, millete 'Çocuk' veya 'Stajyer hoca' demek divan üyeliğine yakışmıyor. 'Bu çocuk bu işi yapamaz.' dediği Umut Çakır, 8 sene formamızı giydi. 12 sene de antrenör olarak görev yaptı. Şu anda milli takımımızın da başantrenörü olarak görev yapıyor. Kadın basketbolda takımımızın başantrenörü Ekrem Memnun, milli takımın da başantrenörlük görevini üstleniyor. İstikrarlı bir şekilde gitmek kabahat mi? Geldiğimizde kadın basketbol takımının sponsoru yoktu. Kadın ve erkek voleybol takımının toplam 3 senelik isim hakkı 6 milyon 250 bin liraya satılmıştı. Bunların hepsine el koyup yeniden düzenledik. Şu ana kadar nakit olarak sponsorlarımız bize bu sene 86 milyon 250 bin lira ödedi. Senede bağlanmış alacaklarımız da 10 milyon 750 bin lira. Eğer bu kadar başarısız olsaydık bunları getiremezdik."

Altyapılarla ilgili divan kurulunda olumsuz konuşanların olduğunu dile getiren Cibara, "Birlik ve beraberlik bozulmasın diye bu olumsuz konuşmalara cevap vermiyorduk ama artık yeter. Göreve geldiğimizde 2021 sonunda 7 tane voleybol okulu vardı. Geliri de 238 bin liraydı. Şu anda 23 adet sözleşmesi devam eden okul var. Buradan gelen ciro, 6 milyon 87 bin lira seviyesinde. Diğer voleybol okullarından gelen katkı da 1 milyon 200 bin lira. Kıyafet, kit ve kampları eklediğimiz takdirde 18 milyon liraya yakın gelir var. Buradan gelen gelirle voleybol akademisinin bütün masraflarını karşılıyoruz." diye konuştu.

Erkek ve kadın voleybol takımlarında verilen ücretlere değinen Cibara, "Kadın voleybolda Türk oyuncuların aldığı toplam aylık maaş 4 milyon 885 bin lira. Söylendiği gibi 10 aylık maaşları 55 milyon lira etmiyor. Yabancılar da toplam 46 bin avro alıyor. Yani senede yaklaşık 460 bin avro ediyor. Erkek takımından kimse bahsetmiyor. Umut Çakır'ın başantrenörlüğünde belki de 33 sene sonra en başarılı sonuçla sezonu bitirecek. Şu anda ilk 4'teyiz. Bu hafta sonu büyük bir sürpriz olmaz ise ligi 2. olarak bitireceğiz. Erkek takımında Türk oyuncuların aldığı maaş toplam 3 milyon 70 bin lira. Yani senelik 30 milyon lira civarında. Yabancı oyuncular ise toplamda 100 bin avro alıyor. Toplamda erkeklerde 7 milyon 360 bin lira, kadınlarda 6 milyon 779 bin lira maaş çıkıyor. Avrupa'da ve Türkiye'de ilk 4'te olmayı amaçlıyorduk. Bütün takımlarımız ilk 4'te şu anda." ifadelerini kullandı.

Cibara, kadın basketbolunda ise oyunculara toplamda senede 47 milyon lira ödediklerini belirtti.

Cibara'nın konuşmasının ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, kulübün 1 Haziran 2024-30 Kasım 2024 döneminin mali raporunu sundu. Hatipoğlu, söz konusu dönemde kar elde ettiklerini kaydetti.

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