Aslan krallar

Süper Lig'de namağlup ilerleyen ve 26 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in başarısı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte son yıllarda golcü başarısı takımın başarısına doğrudan etki ediyor. Son şampiyonluklarda forvetlerin etkisi öne çıkıyor. 2017- 2018 şampiyonluğunda Bafetimbi Gomis, 33 lig maçında 29 gol, 5 asistle 34 gole direkt etki etti. 2022-2023 ve 2023-2024 şampiyonluklarında da Mauro İcardi, 58 lig maçında 47 gol, 16 asistle 63 gole doğrudan katkı yaptı.

ZİRVEYE DİREKT KATKI

Victor Osimhen ise bu sezon ligde namağlup lider ilerleyen Galatasaray'da 21 karşılaşmada 17 gol, 4 asistle 21 gole direkt etki ederek takımına büyük katkı verdi. Nijeryalı yıldız; gol krallığı yarışında da iddialı devam ediyor. Bafetimbi Gomis ve Mauro İcardi'den sonra Victor Osimhen de şampiyonluk yarışında sarı-kırmızılı ekibe hayat veriyor. Öte yandan Aslan'da 2018-2019 şampiyonluğunda da ara transferde Kasımpaşa'dan gelen Mbaye Diagne; 12 lig mücadelesinde 10 gol, 1 asistle; 11 gole direkt etki etmesini bildi.

TOPLAM 135 GOL

Bafetimbi Gomis, Mauro İcardi ve Victor Osimhen üçlüsü, Galatasaray'da son dönemde öne çıkan yabancı forvetler oldu. Üç yıldız isim toplamda 135 gole imza attı. Gomis; 86 maçta 51 gol, 29 maçta 23 gol, 87 maçta 61 gol attı.

İCARDİ VE OSİMHEN ETKİSİ

Cimbom'da son 3 sezonda Mauro İcardi ve Victor Osimhen ikilisinin başarısı öne çıkıyor. Mauro İcardi; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Galatasaray'da 87 resmi maçta 61 gol attı, 22 asist yaptı. Victor Osimhen de bu sezon 29 resmi maçta 23 gol kaydetti, 5 gol pası verdi.

ÜÇ İSİM ZİRVEYE ADINI YAZDI

Galatasaray'ın şampiyonluklarında forvetlerin gol krallığı da öne çıktı. 2017-18 sezonunda Bafetimbi Gomis ve 2023-24 sezonunda Mauro İcardi gol kralı oldu. Öte yandan 2018-19 sezonunda da ligin ilk yarısında Kasımpaşa, ikinci yarısında da Galatasaray'da oynayan Mbaye Diagne, gol krallığını elde etti.

BURAK YILMAZ'DAN BAŞARILI GRAFİK

Sarı kırmızılı takımın 2012-13 ve 2014-15 sezonu şampiyonluklarında Burak Yılmaz öne çıkmıştı. Burak Yılmaz; 2012-2013 sezonunda 30 maçta 24 gol atarak gol kralı oldu. Deneyimli yıldız; 2014-2015 sezonunda da 28 lig maçında 16 gol kaydetti.