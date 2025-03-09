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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e sürpriz teklif! Okan Buruk...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e sürpriz teklif! Okan Buruk...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu haline gelen Dries Mertens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuya son olarak Teknik Direktör Okan Buruk tarafından sürpriz bir teklif yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 09:37
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e sürpriz teklif! Okan Buruk...

Galatasaray'da 2 kez Trendyol Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Dries Mertens gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e sürpriz teklif! Okan Buruk...

Sarı-kırmızılı camiada geleceği merak konusu haline gelen Belçikalı yıldız ile ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e sürpriz teklif! Okan Buruk...

Foot Mercato'da yer alan haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sezon sonunda Mertens'i teknik heyete antrenör olarak dahil etmek istediği bildirildi.

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