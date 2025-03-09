TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e sürpriz teklif! Okan Buruk...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu haline gelen Dries Mertens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuya son olarak Teknik Direktör Okan Buruk tarafından sürpriz bir teklif yapıldı. İşte detaylar...
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Belçikalı yıldızın bu teklifi düşüneceği vurgulandı.
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