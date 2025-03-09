Galatasaray'da Yunus Akgün'den şampiyonluk sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda formasına kavuşan Yunus Akgün mücadelenin ardından konuştu.

İŞTE YUNUS'UN SÖZLERİ

Yunus Akgün: "İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik, geriye düştük. İçeride güzel konuşma yaptık ve sonrasında büyük takım gibi reaksiyon verdik. Galibiyetle ayrıldık. Sona yaklaşıyoruz. Her maç final. Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz. Biz Galatasaray'ız. İnşallah şampiyon olacağız.

"DİZİMDE AĞRI OLDU"

Daha yüzde yüz değilim. Elimden geleni yapmak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Ajax maçında dizimde ağrı oldu. Ben elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.