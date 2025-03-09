Ahmed Kutucu Antalyaspor maçında cezalı!

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Antalyaspor karşısında oynamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesinde Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu sarı kart sınırında yer alıyordu. Maça yedek başlayan ve oyuna Osimhen'in yerine dahil olan Ahmed, müsabakanın uzatma dakikalarında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

Ahmed Kutucu, gelecek hafta İstanbul'da oynayacakları Antalyaspor mücadelesinde oynayamayacak.