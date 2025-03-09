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Haberler Galatasaray Ahmed Kutucu Antalyaspor maçında cezalı!

Ahmed Kutucu Antalyaspor maçında cezalı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Ahmed Kutucu gördüğü sarı kart nedeniyle Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 22:49 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 22:49
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Ahmed Kutucu Antalyaspor maçında cezalı!

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Antalyaspor karşısında oynamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesinde Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu sarı kart sınırında yer alıyordu. Maça yedek başlayan ve oyuna Osimhen'in yerine dahil olan Ahmed, müsabakanın uzatma dakikalarında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

Ahmed Kutucu, gelecek hafta İstanbul'da oynayacakları Antalyaspor mücadelesinde oynayamayacak.

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