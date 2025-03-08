TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu
Bu sezon yıldız futbolcu transferleri ile sık sık adından söz ettiren Galatasaray, gözünü Neymar'a dikti. İspanyol basınından ortaya atılan iddia kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte sarı kırmızılılardan çok konuşulacak transfer girişimi... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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HEDEFİ SEZON SONU AVRUPA
Neymar'a yakın kaynakların belirttiğine göre 33 yaşındaki oyuncu, Santos'ta yarım sezon forma giymesinin ardından tekrar Avrupa'ya dönmek istediğini dile getirmişti.
2026 Dünya Kupası için kendini hazırladığı bilinen Brezilyalı yıldızın önümüzdeki sezon başlayacağı öngörülen Avrupa macerası ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İspanyol basınından derlediği habere göre Galatasaray, Neymar için devreye girdi.
Haberde belirtilene göre sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'in ayrılığının ardından hücum hattındaki boşluğu Neymar ile doldurarak taraftarlarını şaşırtma kararı aldı.
LİDERLİK VAADİ
Sambacı için maddi imkanlarını seferber edeceği aktarılan Galatasaray, aynı zamanda oyuncuya liderlik görevini üstlenebileceği iddialı bir proje vadetti.
AKLI BARÇA'DA AMA...
Neymar'ın önceliğinin Barcelona'ya geri dönmek olduğu fakat sakatlık geçmişinin ve kulübün genç takım politikasının bunun önünde büyük engel olduğu belirtildi.
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