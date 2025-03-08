  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

Bu sezon yıldız futbolcu transferleri ile sık sık adından söz ettiren Galatasaray, gözünü Neymar'a dikti. İspanyol basınından ortaya atılan iddia kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte sarı kırmızılılardan çok konuşulacak transfer girişimi... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 14:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

2023 yılının yazında Neymar, PSG'den Al Hilal'e 90 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

Suudi Arabistan ekibi ile 2 sezonluk sözleşme imzalayan ve yıllık 150 milyon Euro kazanacağı belirtilen Neymar, dudak uçuklatan kontratının karşılığını yaşadığı sakatlıklar sebebiyle verememişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

SANTOS'A DÖNDÜ

Al Hilal ile yalnızca 7 maça çıkmasının ardından Brezilyalı yıldız, bedelsiz bir şekilde futbola başladığı kulüp Santos'a geri dönmüştü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

HEDEFİ SEZON SONU AVRUPA

Neymar'a yakın kaynakların belirttiğine göre 33 yaşındaki oyuncu, Santos'ta yarım sezon forma giymesinin ardından tekrar Avrupa'ya dönmek istediğini dile getirmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

2026 Dünya Kupası için kendini hazırladığı bilinen Brezilyalı yıldızın önümüzdeki sezon başlayacağı öngörülen Avrupa macerası ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İspanyol basınından derlediği habere göre Galatasaray, Neymar için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

Haberde belirtilene göre sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'in ayrılığının ardından hücum hattındaki boşluğu Neymar ile doldurarak taraftarlarını şaşırtma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

LİDERLİK VAADİ

Sambacı için maddi imkanlarını seferber edeceği aktarılan Galatasaray, aynı zamanda oyuncuya liderlik görevini üstlenebileceği iddialı bir proje vadetti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Neymar hamlesi! İspanyol basını duyurdu

AKLI BARÇA'DA AMA...

Neymar'ın önceliğinin Barcelona'ya geri dönmek olduğu fakat sakatlık geçmişinin ve kulübün genç takım politikasının bunun önünde büyük engel olduğu belirtildi.

F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
İSPANYA LA LİGA'DA DEV MAÇ: Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler'de
CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den "ön seçim" tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!
G.Saray'dan stoper hamlesi!
Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan: Haksızlığa karşı susmayacağız! Ertuğrul Doğan: Haksızlığa karşı susmayacağız! 13:15
İşte Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının VAR'ı İşte Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının VAR'ı 12:35
Falcao'dan flaş kariyer kararı! Falcao'dan flaş kariyer kararı! 12:32
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! 12:25
G.Saray'da flaş gelişme! Osimhen'in menajeri ile... G.Saray'da flaş gelişme! Osimhen'in menajeri ile... 12:01
TFF'den Kadınlar Günü paylaşımı TFF'den Kadınlar Günü paylaşımı 11:41
Daha Eski
G.Saray kapıları kapattı! Özbek'ten flaş karar G.Saray kapıları kapattı! Özbek'ten flaş karar 10:54
Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir | CANLI Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir | CANLI 10:35
G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! 10:20
Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında... Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında... 10:18
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları! Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları! 10:01
Üç büyüklerden 8 Mart paylaşımları Üç büyüklerden 8 Mart paylaşımları 09:49