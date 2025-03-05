TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Kevin De Bruyne heyecanı! Menajerine şartları soruldu
Kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük ses getiren Galatasaray'da yeni sezon için Kevin De Bruyne gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki orta saha için harekete geçti. Dünyaca ünlü 10 numaranın menajerine şartları soruldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Belçikalı orta sahanın City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 33 yaşındaki 10 numaranın mavi-beyazlı takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir takımda devam etme olasılığı yüksek.
Galatasaray yönetiminin, 1.81 boyundaki yıldızın menajeri ile temas kurarak şartları sorduğu belirtildi. De Bruyne'nin şu anda piyasa değeri 35 milyon euro.
De Bruyne'nin şu anda piyasa değeri 35 milyon euro.
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