TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Kevin De Bruyne heyecanı! Menajerine şartları soruldu

Belçikalı orta sahanın City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 33 yaşındaki 10 numaranın mavi-beyazlı takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir takımda devam etme olasılığı yüksek.

Galatasaray yönetiminin, 1.81 boyundaki yıldızın menajeri ile temas kurarak şartları sorduğu belirtildi. De Bruyne'nin şu anda piyasa değeri 35 milyon euro.