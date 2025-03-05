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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Kevin De Bruyne heyecanı! Menajerine şartları soruldu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Kevin De Bruyne heyecanı! Menajerine şartları soruldu

Kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük ses getiren Galatasaray'da yeni sezon için Kevin De Bruyne gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki orta saha için harekete geçti. Dünyaca ünlü 10 numaranın menajerine şartları soruldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! ABD'den rakip çıktı

Galatasaray önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! ABD'den rakip çıktı

Güçlü bir takım kurmak için kollarını sıvayan Aslan, rotasını bir dünya yıldızına çevirmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! ABD'den rakip çıktı

Sarı kırmızılı yönetim, İngiliz devi Manchester City'den ayrılma ihtimali yüksek olarak gösterilen Kevin De Bruyne için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! ABD'den rakip çıktı

Belçikalı orta sahanın City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 33 yaşındaki 10 numaranın mavi-beyazlı takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir takımda devam etme olasılığı yüksek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! ABD'den rakip çıktı

Galatasaray yönetiminin, 1.81 boyundaki yıldızın menajeri ile temas kurarak şartları sorduğu belirtildi. De Bruyne'nin şu anda piyasa değeri 35 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! ABD'den rakip çıktı

De Bruyne'nin şu anda piyasa değeri 35 milyon euro.

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