Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in, yaz transfer döneminde hangi takıma transfer olacağına dair söylentiler devam ediyor. Son olarak Manchester United'ın forvet hattı için en güçlü adaylardan biri olarak Nijeryalı yıldızı gündeminde tuttuğu ifade edildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Bu noktada Galatasaray formasıyla gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Victor Osimhen, Manchester United için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta 20 gol atan Osimhen, sezon sonunda Napoli'ye geri dönmek zorunda kalacak çünkü kiralık sözleşmesi sona erecek.
Ancak Osimhen'in Napoli'de kalma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğu ifade ediliyor.
Romano, Manchester United'ın Osimhen transferine dair dört önemli noktaya dikkat çekti.
İlk olarak Osimhen'in Napoli ile geleceği konusunda hiçbir ihtimali kalmadığını ve kulüp ile olan ilişkisinin tamamen koptuğunu belirtti.
Bu nedenle Napoli'nin oyuncunun ayrılığına onay verdiği ve transferin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.
İkinci olarak Osimhen'in serbest kalma bedelinin şu anda 120 milyon Euro olduğu, ancak bu bedelin Haziran sonuna kadar ödenmemesi durumunda Temmuz ayında 75-80 milyon Euro seviyelerine düşeceği belirtildi.
Bu durumda Osimhen'in transferinin yaz döneminin başında gerçekleşmesinin beklenmediği, kulüplerin indirim fırsatını kollayacağı vurgulandı.
Romano, Manchester United'ın Osimhen'i izlemek için Türkiye'ye scout göndermediğini de belirtti.
Ancak bu, kulübün Osimhen'e ilgisinin olmadığı anlamına gelmiyor.
Aksine Manchester United'ın oyuncuyu çok beğendiği ve transferin finansal boyutunun belirleyici olacağı ifade edildi.
Son olarak Osimhen'in yüksek maaş talebinin transfer sürecinde bir engel olabileceği öne sürüldü.
Napoli'de yıllık 12 milyon Euro kazanan Osimhen'in, bu maaşında indirime gitmeye yanaşmadığı biliniyor.
Geçen yaz, Chelsea de oyuncunun yüksek maaş talepleri nedeniyle transferden vazgeçmişti.
Manchester United'ın, Osimhen'in mali şartlarını karşılayıp karşılayamayacağı ise merak konusu.
Transfer sürecinin büyük ölçüde bu finansal engellere göre şekilleneceği tahmin ediliyor.
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