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Haberler Galatasaray Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in, yaz transfer döneminde hangi takıma transfer olacağına dair söylentiler devam ediyor. Son olarak Manchester United'ın forvet hattı için en güçlü adaylardan biri olarak Nijeryalı yıldızı gündeminde tuttuğu ifade edildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 13:32
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Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in yaz transfer döneminde hangi takıma transfer olacağına dair dedikodularla gündemde.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Son olarak ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, GiveMeSport'taki haberinde Manchester United'ın yaz transfer döneminde Osimhen'i kadrosuna katma olasılığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Joshua Zirkzee ve Rasmus Højlund'un performanslarının beklentilerin altında kalması nedeniyle Manchester United'ın forvet transferi, kulübün öncelikli ihtiyaçlarından biri haline geldi.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Bu noktada Galatasaray formasıyla gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Victor Osimhen, Manchester United için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta 20 gol atan Osimhen, sezon sonunda Napoli'ye geri dönmek zorunda kalacak çünkü kiralık sözleşmesi sona erecek.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Ancak Osimhen'in Napoli'de kalma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğu ifade ediliyor.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Romano, Manchester United'ın Osimhen transferine dair dört önemli noktaya dikkat çekti.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

İlk olarak Osimhen'in Napoli ile geleceği konusunda hiçbir ihtimali kalmadığını ve kulüp ile olan ilişkisinin tamamen koptuğunu belirtti.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Bu nedenle Napoli'nin oyuncunun ayrılığına onay verdiği ve transferin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

İkinci olarak Osimhen'in serbest kalma bedelinin şu anda 120 milyon Euro olduğu, ancak bu bedelin Haziran sonuna kadar ödenmemesi durumunda Temmuz ayında 75-80 milyon Euro seviyelerine düşeceği belirtildi.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Bu durumda Osimhen'in transferinin yaz döneminin başında gerçekleşmesinin beklenmediği, kulüplerin indirim fırsatını kollayacağı vurgulandı.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Romano, Manchester United'ın Osimhen'i izlemek için Türkiye'ye scout göndermediğini de belirtti.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Ancak bu, kulübün Osimhen'e ilgisinin olmadığı anlamına gelmiyor.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Aksine Manchester United'ın oyuncuyu çok beğendiği ve transferin finansal boyutunun belirleyici olacağı ifade edildi.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Son olarak Osimhen'in yüksek maaş talebinin transfer sürecinde bir engel olabileceği öne sürüldü.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Napoli'de yıllık 12 milyon Euro kazanan Osimhen'in, bu maaşında indirime gitmeye yanaşmadığı biliniyor.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Geçen yaz, Chelsea de oyuncunun yüksek maaş talepleri nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Manchester United'ın, Osimhen'in mali şartlarını karşılayıp karşılayamayacağı ise merak konusu.

Manchester United’da Victor Osimhen gündemi! Listenin en güçlü adaylarından biri

Transfer sürecinin büyük ölçüde bu finansal engellere göre şekilleneceği tahmin ediliyor.

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