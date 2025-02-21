Galatasaray'dan Juanlu Sanchez sürprizi! Real Madrid de peşinde
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını Sarı kırmızılıların Juanlu Sanchez ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Haberde futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen kulüpler için serbest kalma bedelinin oldukça ödenebilir bir rakam olduğu belirtildi.
Sevilla'nın serbest kalma bedelini artırmak için futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak istediği ifade edildi. Ancak özellikle Real Madrid'in Sevilla'dan önce elini tutup bu rakamı ödeyerek futbolcuyu transfer edebileceği konuşuluyor.
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