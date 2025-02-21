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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Juanlu Sanchez sürprizi! Real Madrid de peşinde

Galatasaray'dan Juanlu Sanchez sürprizi! Real Madrid de peşinde

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını Sarı kırmızılıların Juanlu Sanchez ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 14:35
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Galatasaray'dan Juanlu Sanchez sürprizi! Real Madrid de peşinde

Galatasaray için sürpriz bir sağ bek iddiası daha geldi.

Galatasaray'dan Juanlu Sanchez sürprizi! Real Madrid de peşinde

Takvim'in Todofichajes'ten derlediği habere göre, Galatasaray, Real Madrid'in de ilgilendiği Juanlu Sanchez'i takibe aldı.

Galatasaray'dan Juanlu Sanchez sürprizi! Real Madrid de peşinde

Çok yönlü oyunuyla dikkat çeken 21 yaşındaki sağ bekin serbest kalma bedeli ise 20 milyon Euro.

Galatasaray'dan Juanlu Sanchez sürprizi! Real Madrid de peşinde

Haberde futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen kulüpler için serbest kalma bedelinin oldukça ödenebilir bir rakam olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Juanlu Sanchez sürprizi! Real Madrid de peşinde

Sevilla'nın serbest kalma bedelini artırmak için futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak istediği ifade edildi. Ancak özellikle Real Madrid'in Sevilla'dan önce elini tutup bu rakamı ödeyerek futbolcuyu transfer edebileceği konuşuluyor.

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